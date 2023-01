Der Autoindustrie verpflichtet

Ralf Hirschberger/dpa Passt nicht so ganz: Bundeskanzler Scholz setzt bei der Verkehrswende besonders auf die Autoindustrie

Der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für diesen Dienstag einberufene »Mobilitätsgipfel« erhielt bereits im Vorfeld harsche Kritik. Etwa von Verbänden wie der »Allianz pro Schiene« und dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC). Beim Gipfel in Berlin werde vor allem die Automobilindustrie angehört, monierten sie bei einer Pressekonferenz am Montag in Berlin.

Diese Einladungspolitik stehe für ein veraltetes Mobilitätsverständnis, befanden die Vertreter von »Allianz pro Schiene«, ADFC, dem »Zweirad-Industrie-Verband« (ZIV) und »Zukunft Fahrrad«. »Was früher einmal Autogipfel genannt wurde, hat jetzt ein neues Label bekommen – die Inhalte sind aber die alten«, erklärte Dirk Flege, Geschäftsführer der »Allianz pro Schiene«. Das Kanzleramt betreibe Etikettenschwindel und denke die Transformation nicht übergreifend, sondern setze Mobilität vor allem mit Elektroautos gleich. »Die Verkehrswende ist aber mehr als eine Antriebswende beim Auto«, so Flege. Die jetzige Regierungskoalition mache verkehrspolitisch einfach so weiter wie die Vorgängerregierungen, konzentriere sich auf die Einzelbetrachtung der Verkehrsmittel und übersehe die Zusammenhänge.

Unter dem Titel »Erstes Spitzengespräch der Strategieplattform Transformation der Automobil- und Mobilitätswirtschaft« hat Kanzler Scholz neben den Bundesministern für Verkehr, Wirtschaft, Finanzen, Umwelt und Arbeit Vertreter aus Bundesländern und Kommunen, aus den Gewerkschaften, der Wissenschaft auch die Vorstände der größten deutschen Automobilkonzerne eingeladen, wie der Spiegel vergangene Woche berichtete. Thema soll laut Bundesregierung die »zentrale Herausforderung, das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen und gleichzeitig Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland zu erhalten«, sein.

Dass diese Wertschöpfung in der Zukunft nicht mehr primär im Automobilsektor stattfinden werde, betonte Burkhard Stork, Geschäftsführer des ZIV, bei der Pressekonferenz. Denn der Trend zu Elektroautos und zurückgehender Autonutzung werde die Zahl der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie schrumpfen lassen. »Studien zeigen aber schon lange, dass es in der modernen Mobilität künftig mehr Arbeitsplätze als bisher geben wird.« Ein Baustein sei die Fahrradwirtschaft, wo allein Geschäfte und Werkstätten derzeit einen Bedarf von zusätzlichen 15.000 Beschäftigten meldeten. Zusätzlich würden mehr Fachkräfte in der Fahrradproduktion sowie bei Dienstleistern rund ums Zweirad benötigt. »Aber wenn der Kanzler nur mit den Autokonzernen redet, werden diese Möglichkeiten nicht vorkommen«, kritisierte Stork.

Die jüngste CO2-Bilanz belege, dass der Autoverkehr erheblich zu den klimaschädlichen Emissionen beitrage. Um diese zu reduzieren, müsse der Anteil der Fahrradnutzung am Gesamtverkehr erhöht werden, forderte Ann-Kathrin Schneider, Bundesgeschäftsführerin des ADFC. »Der Aufbau von Elektroladesäulen dauert Jahre. Diese Zeit haben wir nicht.« Statt dessen müsse die Verkehrswende gemeinsam angegangen werden. Es sollten verstärkt gute und vernetzte Fahrradwege angelegt werden, um Menschen zur Nutzung umweltfreundlicherer Verkehrsmittel zu motivieren. ZIV-Geschäftsführer Stork wies darauf hin, dass Menschen Rad fahren, wenn sie sich sicher fühlen. Städte wie Kopenhagen, Barcelona und andere hätten längst vorgemacht, wie das gehe. Es sei höchste Zeit, dass auch in der Bundesrepublik die Infrastruktur für Radfahrer ausgebaut werde.