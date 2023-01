Die im Dunkeln sieht man nicht

imago/Steinach Wie groß die Spekulationsblasen mittlerweile sind, weiß niemand so genau

Langsam geht selbst dem letzten ein Licht auf. Zum Jahreswechsel äußerten die führenden Betreuer des Finanzkapitals ihre Sorge über den ausufernden Schattenbankensektor. Der Präsident der deutschen Bundesanstalt für Finanzaufsicht (Bafin), Mark Branson, verwies im Gespräch mit der FAZ am 14. Dezember auf das außerordentlich große Wachstum der sogenannten Nichtbanken, worunter die von der Bafin betreuten Versicherer, Pensionsfonds und Vermögensverwalter fallen, aber auch die kaum regulierten Hedge- und Private-Equity-Fonds. Branson fürchtet sich vor der Ansteckungsgefahr auf traditionelle Banken, die zu hohen Verlusten führen könne. Dabei verwies er auf die Pleite des US-Hedgefonds Archegos, der im März 2021 der Schweizer Großbank Credit Suisse Verluste in Höhe von fünf Milliarden Franken eingebrockt hatte.

Blinder Fleck

Wie groß die Spekulationsblasen mittlerweile sind, weiß eigentlich niemand so genau. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) wies zwar Anfang Dezember darauf hin, dass Währungsderivate auf den globalen Finanzmärkten mittlerweile in einem Volumen von 65 Billionen US-Dollar gehandelt werden. Doch weil kein Institut die Werte in den Bilanzen festhalte, könne auch niemand sagen, wie groß die Gefahr einer möglichen Finanzkrise sei. Die Ergebnisse, die sich auf Daten aus einer Anfang des Jahres durchgeführten Umfrage auf den globalen Devisenmärkten stützen, bieten einen seltenen Einblick in das Ausmaß der versteckten Verschuldung. In der Analyse mit dem Titel »Huge, missing and growing« (»Riesig, verschwunden und wachsend«) heißt es, dass ein Mangel an Informationen es den politischen Entscheidungsträgern erschwere, auf mögliche Crashs an den Märkten zu reagieren.

Derivate sind im Grunde Absicherungen für den Handel zwischen verschiedenen Währungsräumen. Als Teil der Transaktion wird oft ein Derivat genutzt, um z. B. Euro in US-Dollar zu tauschen und die Händler gegen Währungsverluste abzusichern. Während der Dauer des Geschäfts wird die Zahlungsverpflichtung außerhalb der Bilanz verbucht. Die BIZ bezeichnet diesen Bereich als »blinden Fleck« im Finanzsystem. »Es ist nicht einmal klar, wie viele Analysten sich der Existenz der großen außerbilanziellen Verpflichtungen bewusst sind«, schreiben die Ökonomen des BIZ-Papiers.

Schattenbanken, die deutlich geringerer staatlicher Regulierung und Informationspflichten unterliegen, machen nach Schätzungen der BIZ inzwischen rund 200 Billionen US-Dollar und damit fast die Hälfte aller Geschäfte auf den Finanzmärkten aus. Branson schätzt das Wachstum der Branche in den vergangenen drei Jahren in Europa auf 50 Prozent. Er führt dies auf die verschärfte Renditejagd in Zeiten niedriger Zinsen zurück. Ein weiterer Grund liege auch in der seit der Finanzkrise strengeren Regulierung der Banken, die dazu verleitet habe, riskantere Geschäft in die weniger regulierten Bereiche zu verlagern.

Ausmaß unklar

Für die BIZ-Ökonomen ist es das schiere Ausmaß der Derivate, das beunruhigend ist. Sie schätzen, dass Banken mit Hauptsitz außerhalb der USA 39 Billionen Dollar an diesen Schulden haben – mehr als das Doppelte ihrer bilanziellen Verpflichtungen und das Zehnfache ihres Kapitals. Nach den Rechnungslegungsvorschriften müssen Derivate nur auf Nettobasis verbucht werden, so dass das volle Ausmaß der involvierten Barmittel nicht in der Bilanz ausgewiesen wird. Zudem weist die BIZ auf einen weiteren potentiellen Krisenherd hin. Die Forscher schätzen, dass 2,2 Billionen US-Dollar des täglichen Devisenumsatzes dem sogenannten Erfüllungsrisiko unterliegen, d. h. der Möglichkeit, dass eine der an einem Handel beteiligten Parteien den Vermögenswert nicht liefern kann.

Die BIZ fordert eine strengere Regulierung des Sektors. Es wäre weitaus besser, das Problem an der Wurzel zu packen, anstatt sich auf Ad-hoc-Interventionen der Zentralbank zu verlassen, heißt es in dem Bericht. Denn wenn die Schattenbanker davon ausgehen, dass die Zentralbank bei einem Börsencrash letztlich einspringen wird, gebe es weniger Grund, die Risiken selbst in die Hand zu nehmen. Die Notwendigkeit, die Schattenbanken durch eine lockere Geldpolitik zu stabilisieren, könnte dann mit anderen Zielen, wie der Eindämmung der Inflation, in Konflikt geraten.