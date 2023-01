Warum so dumm?

imago/photothek Schreib dich nicht ab. Lern lesen und schreiben

Ich kenne einen Kulturpolitiker, der mich einmal mit folgender Ankündigung zum Friedensfest auf dem Weimarer Theaterplatz eingeladen hat: »Ein Rezitator wird die Novelle von Schiller über den Einmarsch der Briten nach Afghanistan vortragen.« Er meinte die Ballade von Fontane über die Vernichtung der Briten in Afghanistan. Das war kein Ausrutscher. Der Genosse ist so dumm, dass ihn jeder gern hat und ich mich wundere, dass er noch nicht Bundespräsident geworden ist. Ich vermute, für Politiker ist es von Vorteil, blöde zu sein, weil die Deutschen drauf stehen, von Idioten regiert zu werden. Und weil in der SPD die Dummen nicht alle werden, konnte die Partei 2017 mit Steinmeier wieder einen Mann ins Nationalkasperamt hieven, der glaubt, dass wir ihm glauben, wenn er Dünnes erzählt wie: »Wir sind ein Land geblieben, in dem wirtschaftliche Vernunft ebenso wie soziale Gerechtigkeit als Leitprinzipien für Politik gelten.« Ich vermute, dass meine Erkenntnisse über das Wesen des Blödsinns einer genauen Prüfung nicht standhalten würden. Der Autor Rolf Cantzen aber hat Philosophen, Sozialwissenschaftler und andere kluge Köpfe bemüht, um sich der »Dummheit« grundsätzlich anzunähern, wie er das schon bei Themen wie Anarchie oder Arschkriecherei getan hat. Das Ergebnis ist am Wochenende in der Sendung »Freistil« zu hören (So., 20.05 Uhr, DLF).

Sonst gibt es in dieser Radiowoche einen neuen ARD-Radio-»Tatort« aus Martin Mosebachs Feder. In »Frau mit gelbem Barett« wird einer Offenbacher Millionärin der Hals umgedreht und ein Picasso geraubt. Könnte mir nicht passieren (HR 2023, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2 und 21 Uhr, HR 2 Kultur; Fr., 19 Uhr, RBB Kultur, 19.04 Uhr, WDR 3; Sa., 19.05 Uhr, SWR 2; So., 14 Uhr, RBB Kultur oder 17.04 Uhr, SR 2 und 18 Uhr, Bremen 2 sowie 19.03 Uhr, NDR Kultur; Mo., 21 Uhr, Bremen 2). Außerdem beginnt die Ausstrahlung des vierteiligen Hörspiels nach dem Roman »Die Entflohene«, dem vorletzten Band von »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« von Marcel Proust (Ursendung, SWR/DLF 2022, Di., 20.10 Uhr, DLF).

Der Autor Robert B. Fishman will »Die Rückkehr der Kommunen« bemerkt haben und hat bei verschiedenen Wohn- und Arbeitsprojekten nachgefragt, wie’s läuft (Mi., 19.30 Uhr, DLF Kultur). In die Lebensweise des österreichischen Kleinbürgers hat sich der Kabarettist Hosea Ratschiller vertieft. Was er vorfand, hat er im Wiener Kabarett Niedermair in seinem Programm »Ein neuer Mensch« herausgelassen (Fr., 20 Uhr, Ö 1). Die »Lange Nacht« ist an diesem Wochenende »Dem Kaninchen auf der Spur« und bereist die Welt des »Alice im Wunderland«-Schöpfers Lewis Carroll (Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur und 23.05 Uhr, DLF). »250 Tage im Jahr im Aufnahmestudio – das ist das wahre Glück«, sagte einmal der ebenfalls verrückte Ausnahmeorganist Glenn Gould, den Cornelius Obonya im Hörspiel »Glenns Listen« von Philipp Blom verkörpert (ORF 2012, Sa., 14 Uhr, Ö 1).

Zum Opernsamstag senden die üblichen Verdächtigen eine Liveübertragung aus der Met, »Fedora« von Umberto Giordano mit Marco Armi­liato am Pult (Sa., 19 Uhr, BR Klassik, DLF Kultur, HR 2 Kultur, 19.30 Uhr, Ö 1). »Das Radio spricht, das Radio swingt« im Feature von Michael Marek, der mit viel Originalmaterial die Radiorevolution in den 20er Jahren erklingen lässt (HR 2005, So., 18.04 Uhr, HR 2 Kultur). Und ab kommenden Montag läuft die neunteilige Lesung von Wilhelm Genazinos Roman »Ein Regenschirm für diesen Tag«, den der Meister höchstselbst eingesprochen hat (HR 2002, Mo., 9.05 und 14.30 Uhr, HR 2 Kultur).