Neu erschienen

Antifa

Im Magazin der VVN-BdA beschäftigt sich Maxi Schneider mit der Frage, ob die Hungersnot in der Sowjetunion von 1932/33 als Genozid am ukrainischen Volk eingestuft werden könne. Das sei »umstritten und bleibt fraglich«. Mit der entsprechenden Bundestagsresolution positioniere sich die deutsche Politik in einer wissenschaftlichen Kontroverse, die nicht entschieden sei. Andreas Bohne berichtet über die Freilassung des antikommunistischen Mörders Janusz Walus in Südafrika, die auch von Rechten in Polen gefeiert werde. Regina Girod stellt ein weiteres Fundstück aus dem Archiv der VVN-BdA vor: eine der 6.500 Täterakten, in diesem Fall angelegt zu einem an Erschießungen von Juden beteiligten SS-Mann, der nach dem Krieg als Polizeioffizier in Schleswig-Holstein tätig war. (jW)

Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, Januar/Februar 2023, 35 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: VVN-BdA e. V., Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin, E-Mail: antifa@vvn-bda.de

Arbeiterstimme

In der Arbeiterstimme aus Nürnberg finden sich Beiträge über die »Rückkehr der Inflation« und die Tarifbewegung der IG Metall im Jahr 2022. Ein »kurzer Abriss« rekapituliert den Krieg in der Ukraine und dessen Folgen. Ein anderer Beitrag geht der Frage nach, ob man mit Blick auf Lateinamerika tatsächlich von einer »Linkswende« sprechen kann. (jW)

Arbeiterstimme. Zeitschrift für marxistische Theorie und Praxis, Nr. 218 (Winter 2022), 31 Seiten, 3 Euro, Bezug: ­Arbeiterstimme, Postfach 91 03 07, 90261 Nürnberg; E-Mail: redaktion@arbeiterstimme.org

Graswurzelrevolution

Im Januarheft der Graswurzelrevolution schreibt Lou Marin am Beispiel der »Letzten Generation« über die »Fallstricke des gewaltfreien Reformismus«. Er stellt dabei auch Fragen zu Finanzierung und »inneren autoritären Strukturen« dieser Gruppe: Das Geld komme zum Teil aus dem »Climate Energy Fund«, der etwa von der »kapitalistischen Greenwashing-Textilmarke ›Marie Claire‹« unterstützt wird. Martin Otto berichtet über zivilen Ungehorsam in Büchel und seine juristischen Folgen. Mareen Haying schreibt am Beispiel der Kommunistin Klara Schabrod über den antifaschistischen Widerstand von Frauen. (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 52/Nr. 475, 24 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Verlag Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vaubanal­lee 2, 79100 Freiburg, E-Mail: abo@graswurzel.net