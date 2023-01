»Mahnwache für Leonard Peltier«. Kundgebung. Wer gehofft hat, dass der »Walk to Justice« der Indigenen in den USA zu Weihnachten die Begnadigung des Bürgerrechtlers durch US-Präsident Biden bringt, sieht sich getäuscht. Der Kampf für den 78jährigen, der am 6. Februar sein 47. Haftjahr beendet, geht also weiter. Dienstag, 10.1., 17 Uhr. Ort: Ecke Wilhelm-Seyfferth-Str./ Wächterstr., Leipzig. Veranstalter: Tokata-LPSG Rhein-Main

»Zwei Monate in Palästina«. Vortrag mit Diskussion. Caroline Canzler war im Sommer 2022 für zwei Monate in Ramallah in Palästina. Dort war sie im Istishari Arab Hospital tätig. Sie berichtet über ihre Arbeit in der Klinik und über ihr Lebensumfeld. Sie bereiste die A-, B- und C-Zone, fuhr an illegalen Siedlungen vorbei und erlebte an den Checkpoints schwerbewaffnete Soldaten. Donnerstag, 12.1., 19 Uhr. Ort: Stadtteilzentrum Lister Turm, Walderseestr. 100, Hannover. Veranstalter: Palästina-Initiative

»Klimaschutz: Von Kuba lernen«. Film und Diskussion. Wir sprachen mit Professorinnen, Journalisten und Aktivistinnen, haben recherchiert und zeigen, mit welchen Methoden Kuba gegen den Klimawandel kämpft. Ein Film über Landwirtschaft ohne Pestizide, über 50-Jahres-Pläne zur Bekämpfung des Klimawandels. Im Anschluss Gespräch mit den Regisseurinnen. Freitag, 13.1., 19 Uhr. Ort: Rationaltheater, Hesseloherstr. 18, München