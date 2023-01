Nachschlag: Lecker Ente

imago images/Uwe Steinert Willkommen in Entenhausen: RIAS-Schriftzug auf dem Dach des Deutschlandradio-Hauses in Berlin

Für gewöhnlich ist die Sendung »Aus den Archiven« auf Deutschlandfunk Kultur nur denen zu empfehlen, die sich eine volle Dröhnung Kalter Krieg geben wollen: Alltagshorror in der »Zone«, Arbeitslager in der SU, Stalin-Fans in Albanien, eben das Quatschigste, was die RIAS- und DLF-Bänder hergeben. Da mutet die Wiederholung einer Folge der Satiresendung »Studio elf« der Stimme der DDR von 1979 erstaunlich selbstironisch an. In »Enten gefällig« von Willi Golm und Co. sind die hübschesten Tatarenmeldungen der Westpresse über die DDR aufgespießt. Zunächst werden die erschütternden Berichte über die trübsinnigen Tage in der staatlich verordneten Sommerfrische oder die totalüberwachten sozialistischen Menschen, die selbst im Bett nicht vor der Partei sicher sind, möglichst im Originalton eingespielt, dann mit einigen Sarkasmen seziert und schließlich in Songs gegossen. Highlights: »Geh’n wir in meinen VEB / dort steht mein kleines Kanapee« und »Der alte Parkplatzwächter, der träumt das ganze Jahr von der Messezeit«. Aber Vorsicht: Ohrwurmgefahr. (pm)