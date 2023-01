ZUMA Press/imago/Montage jW

»Um die Sache«

Zu jW vom 6.1.: »Auf Augenhöhe«

Hiermit möchte ich den dankenswerten Nachruf auf »unseren« Heinz Langer, den hervorragenden Diplomaten, noch um einige Details ergänzen. Denn er war außerdem auch seit Anfang 2003 noch engagiertes Mitglied des deutschen Komitees »¡Basta Ya!«, das im Rahmen der internationalen Solidarität für die Befreiung der »Cuban Five« gekämpft hatte (…). Er war beispielsweise auch einer der vier Koautoren einer unserer Streitschriften, des Büchleins: »Die USA und der Terror – Der Fall der ›Cuban Five‹«, das 2007 im Verlag Wiljo Heinen erschien. Zu den Autoren gehörten Heinz Langer, Klaus Eichner, Dirk Brüning und Josie Michel-Brüning. Wie Klaus Eichner so gehörte auch Heinz Langer zu denen, die keine Vorurteile gegenüber Wessis wie meinem verstorbenen Ehemann Dirk und mir hatten und denen es um die Sache ging. Ich werde ihn, seine kon­struktiven Beiträge und sein freundliches Wesen in dankbarer Erinnerung behalten.

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg

»Kämpfende Katze«

Zu jW vom 5.1.: »Der große Entdecker«

Sam Phillips sagte über seine Ziele: »Jeder wusste, dass ich hier unten nur eine kämpfende Katze war, die versuchte, neue und andere Künstler zu entwickeln, etwas Freiheit in der Musik zu erlangen und einige Ressourcen und Leute zu erschließen, die bisher nicht erschlossen wurden.« Phillips kümmerte sich nicht um die Fehler, er kümmerte sich um das Gefühl. Phillips traf Presley durch die Vermittlung seiner Mitarbeiterin beim Memphis Recording Service, Marion Keisker, die bereits eine bekannte Radiopersönlichkeit in Memphis war. Am 18. Juli 1953 kam der 18jährige Presley ins Studio, um zum Geburtstag seiner Mutter eine Platte aufzunehmen. Keisker glaubte, in der Stimme des jungen Lastwagenfahrers Talent zu hören, und schaltete das Tonbandgerät ein. Später spielte sie es Phillips vor, der sich allmählich, mit Keiskers Ermutigung, für die Idee erwärmte, Elvis aufzunehmen. Presley, der seine Version von Arthur »Big Boy« Crudups »That’s All Right« im Studio von Phillips aufnahm, wurde sehr erfolgreich, zuerst in Memphis, dann im ganzen Süden der Vereinigten Staaten. Sänger wie Sonny Burgess, Charlie Rich, Junior Parker und Billy Lee Riley nahmen mit einigem Erfolg für Sun Records auf, und andere wie Jerry Lee Lewis, BB King, Johnny Cash, Roy Orbison und Carl Perkins wurden zu Stars. Phillips’ zentrale Rolle in den frühen Tagen des Rock ’n’ Roll wurde durch eine gefeierte Jamsession am 4. Dezember 1956 mit dem, was als Million Dollar Quartet bekannt wurde, veranschaulicht. Jerry Lee Lewis spielte Klavier für eine Aufnahmesession von Carl Perkins in Phillips’ Studio. Als Elvis Presley unerwartet hereinkam, wurde Johnny Cash von Sam Phillips ins Studio gerufen, was zu einer spontanen Session mit den vier Musikern führte. Phillips forderte die vier heraus, »goldene« Rekordverkäufe zu erzielen, und bot dem ersten einen kostenlosen Cadillac an, den Carl Perkins gewann. 1986 wurde er in die »Rock and Roll Hall of Fame« und 2001 in die »Country Music Hall of Fame« aufgenommen.

Sarah Rosenstern, Salzburg/Berlin

»Vorläufiger Rekord«

Zu jW vom 5.1.: »500 Tote pro Woche«

Auch in Deutschland herrschen längst ähnlich katastrophale Zustände wie in Großbritannien. Ich harrte im Frühjahr letzten Jahres selbst 14 Stunden lang auf einer völlig überfüllten »Rettungs«-Station eines Berliner Krankenhauses aus, bis mir nach wiederholtem und heftigem Protest endlich ein Bett zugewiesen wurde. Der vorläufige Rekord dieses skandalösen Notstandes, so wurde mir später vertraulich gesagt, soll dort seinerzeit sogar bei circa 40 Stunden völlig unterversorgter »Zwischenlagerung« auf den hoffnungslos überfüllten Fluren dieser »Not«-Aufnahme gelegen haben. Kapitalismus tötet, ohne Rücksicht, überall und immerzu.

Reinhard Hopp, Berlin

»Unfähigkeit des Westens«

Zu jW vom 5.1.: »Absage aus Berlin«

Der ganze Vorgang ist eine Folge der Unfähigkeit des Westens, das Ende des Systemkonflikts 1989/90 zum Ausgangspunkt für die Schaffung eines neuen Systems dauerhafter kollektiver Sicherheit in Europa und in der Welt zu machen. Anstatt die Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die 1975 unter Teilnahme der USA und Kanadas (und selbstverständlich auch der zu Europa gehörenden Sowjetunion – das muss heute seltsamerweise betont werden) in Helsinki stattgefunden hatte, in einer neuerlichen solchen Konferenz einer zeitgemäßen Erneuerung zu unterziehen und dabei in kollektiver Beratung auch geduldig noch ungelöste Fragen zur Sprache zu bringen, wurde in hastigen bilateralen oder Zwei-plus-vier-Gesprächen dies und jenes zu Papier gebracht, über dessen Interpretation seither gestritten wird – siehe vor allem NATO-Ostausdehnung! –; und gleichzeitig lief schon im Irak die Kriegsmaschinerie der USA (Januar 1991), und Jugoslawien begann im von außen beflügelten Bürgerkrieg zu zerfallen. Im Handeln des deutschen Machtblocks gibt es eine gar nicht überraschende Gleichzeitigkeit: Er ließ zum einen die Wiederherstellung der Einheit nicht – wie es das Grundgesetz doch eigentlich festgeschrieben hatte – in die Schaffung einer neuen, vom Volke in freier Selbstbestimmung beschlossenen Verfassung münden, und er nutzte zum anderen die Zwei-plus-vier-Gespräche dazu, den Gedanken eines Friedensvertrages aus den Köpfen zu treiben. Das vereinte Deutschland ohne vereinte Verfassung und ohne Friedensvertrag. Was für eine wahrhaft historische Leistung! Der polnische Machtblock wird die Frage aus »nationalen« Gründen am Kochen halten, der deutsche Machtblock sie aus ebenso »nationalen« herunterspielen. Schöne neue Welt. Da bietet sich gemeinsame Russland-Verteufelung als wohlfeiler Kitt – aber wie lange?

Wolfram Adolphi, Potsdam