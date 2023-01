Mehr als bunte Puppen

IMAGO/United Archives Vorliebe für Würstchen und gebrannte Mandeln: Samson

Nach 50 Jahren scheint die »Sesamstraße« beliebter denn je. Sofern man das rappelvolle Museum für Kunst und Gewerbe als Gradmesser nimmt. Hier in Hamburg wurde am Sonntag der 50. Geburtstag des deutschen Ablegers der US-Kinderfernsehserie gefeiert. Seitdem der NDR 1973 die erste deutsche Folge produziert hat, sind Ernie, Bert, Grobi, Graf Zahl und Konsorten in exakt 2.931 Folgen zu sehen gewesen.

1969 ist die »Sesame Street« das erste Mal im US-Fernsehen gelaufen. Gemeinsam mit menschlichen Darstellern sollten die sprechenden Puppen in einer nachgebauten Großstadtgasse die Lerndefizite sozial benachteiligter Kinder kompensieren. In den USA kam das an. In der Bundesrepublik war man zunächst zurückhaltend, misstraute den bunten Puppen mit pädagogischem Anspruch. Das änderte sich mit den Jahren, wohl auch deshalb, weil der NDR ab 1978 nicht mehr nur die Originalfassungen synchronisieren ließ, sondern eine eigenständige deutsche Serie produzierte. Die Großstadtkulisse wurde gegen eine Wohnküche eingetauscht, und es kamen weitere Figuren hinzu. Neben Henning Venske und Liselotte Pulver gehörten Samson und Tiffy zum ersten deutschen »Sesamstraßen«-Ensemble.

Bis heute ist Samson die einzige Großpuppe in der deutschen Produktion. Sie soll ein Bär sein, und natürlich steckt in dem Kostüm ein Mensch. Während der ersten fünf Jahre war das Peter Röders. Zur Geburtstagsfeier saß er jetzt gemeinsam mit seinem Nachfolger Klaus Esch auf dem Podium und erzählte, wie das so war, einen lebensgroßen Plüschbären zu spielen.

Röders ist von Hause aus Puppenbauer. Mit seinen Puppen war er Anfang der 70er Jahre auf der Straße aufgetreten und dort von Fernsehredakteuren aufgelesen worden. An der Entwicklung des Charakters Samson mitsamt Schnuffeltuch und »Uiuiui!« war er wesentlich beteiligt. Dass es sich bei dem Bären allerdings geistig um ein fünfjähriges Kind handeln soll, diese Anweisung sei aus der Redaktion des NDR gekommen.

Röders ist ein Fernsehstar, den niemand kennt, dessen Kostüm allen Ruhm abgefasst hat. Wenn man ihn heute sieht, das schlohweiße Haar, die buschigen weißen Augenbrauen, den dazu passenden Schnurrbart und das vergnügliche Grinsen, kann man in ihm nichts anderes als den liebevollen Großvater sehen. Im Gegensatz zu seinem Nachfolger, dem Samson-Darsteller Klaus Esch. Großgewachsen und elegant ist der Mann, und wenn er nicht im Samson steckte, sang er Opern oder führte Theaterregie. Seit 30 Jahren spielt er mittlerweile den Bären, der einst der Liebling der Serie war und heute nur noch seltene Auftritte hat. Denn nach und nach sind neue Figuren in die Sesamstraße eingezogen, Pferd und Wolle etwa.

Erinnern Sie sich noch an Herrn von Bödefeld? Das blassrosafarbene Maus-Meerschwein mit Adelstitel war in den 70er Jahren die einzige Puppe, die vollständig in der BRD entwickelt und hergestellt wurde. Man hatte sie gezielt unsympathisch angelegt, um der bis dato seichten Kinderserie vermittels eines herausfordernden Charakters etwas mehr Schwung zu geben. Damit entsprach der ständig kommentierende Besserwisser von Bödefeld in etwa der Rolle der Senioren Waldorf und Statler aus der »Muppet Show«.

Überhaupt die »Muppet Show«. Wie die Originalfiguren der »Sesame Street« stammen sie aus der Hand des 1990 gestorbenen Puppenspielers Jim Henson. Das erklärt die Gemeinsamkeiten. Aber immer hatten die Comedy Show und die pädagogische Kinderserie jeweils eigene Ensembles. Lediglich Hensons erste Kreation, der Frosch Kermit, war regelmäßiger Gast in beiden Produktionen.

Für das deutsche Publikum sind die Höhepunkte aus 50 Jahren »Sesamstraße« derzeit in der ARD-Mediathek zusammengetragen. Das große NDR-Familienkonzert in der Elbphilharmonie mit Liedern aus der »Sesamstraße« ist restlos ausverkauft. Bleibt noch die »Sesamstraßen«-Sonderausstellung, die im Mai im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg eröffnen wird. Dann, so verspricht es Samson-Darsteller Peter Röders, wird auch Herr von Bödefeld nach Jahren des Schmachtens im Depot endlich wieder unter Menschen kommen.