»Der Dom, die Dom, das Dom« heißt ein Essay des Kölner Publizisten Martin Stankowski in »Der Dom in der Fotografie seit 1850« (Buchhandlung Walther König). Herausgegeben hat das 120 Euro teure Werk das Kölner Ehepaar Kottmair. Es hatte auf der Dachterrasse eine Kamera installiert, die alle paar Minuten ein Foto vom Dom machte. Immer derselbe Bildauschnitt, der Dom mittendrin. Über 70.000 Fotos waren es in 15 Monaten, von denen 168 für das Buch ausgewählt wurden. Ein Bildband, der das »Kölner Wahrzeichen« im Schnee, Nebel und Sturm, bei Sonne, Gewitter und Regen zeigt.

Stankowskis Text beginnt mit dem preußischen König Wilhelm I., der sich im Dezember 1870 zum Kaiser krönen ließ – während des Deutsch-Französischen Krieges, als in Paris noch gekämpft wurde »und fast 40.000 Pariser nicht den Winter mit Hunger, Seuchen und Kälte überlebten«. Noch am selben Tag wandte sich der Central-Dombau-Verein zu Cöln an Wilhelm I. – es ging um »etwa 500 Zentner Erz aus erobertem Geschützmaterial« für eine »Kaiserglocke«. Im Mai 1872 trafen 22 französische Geschützrohre in Köln ein.

Wie das Gießen einer Glocke praktisch vor sich ging, hat Schiller in seinem »Lied von der Glocke« ausbuchstabiert. Hans Magnus Enzensberger meinte zu diesem Juwel der deutschen Spießbürgerdichtung: »Das Versagen des Autors verrät sich auf das schlagendste an seiner Sprache. Das Kind ist ›geliebt‹, der Knabe ›stolz‹, die Gattin ›teuer‹, die Mutter ›treu‹, der Bürger ›ruhig‹.« Schon zu Schillers Lebzeiten hat man sich darüber lustig gemacht: Als er einigen Damen der Weimarer Intelligenz neue Verse der »Glocke« vorlas – in denen es u. a. hieß: »Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau«, schrieb Caroline Schlegel-Schelling anderntags ihrer Tochter: »Wir sind fast von den Stühlen gefallen vor Lachen.« Die deutschen Lehrer nahmen diesen Kitsch hingegen bitterernst, selbst zu meiner Schulzeit noch. 1951 hat Bertolt Brecht sein Langgedicht »Die Erziehung der Hirse«, quasi als Ersatz für »Die Glocke« geschrieben. Den Verhältnissen der DDR entsprechend geht es um Rekordernten und den »Tod der Faschisten«.

Neben dem Umschmieden bzw. Umschmelzen von Kanonen zu Glocken hat der preußische König bzw. Kaiser auch noch eine andere Friedensverwendung für sie gefunden: Beim Bau der Siegessäule 1864 bis 1873 wurden zur Erinnerung an den Deutsch-Dänischen Krieg, den Deutschen Krieg gegen Österreich und den Deutsch-Französischen Krieg 60 in den drei Schlachten erbeutete Kanonenrohre vergoldet und an der Säule befestigt.

Bei der Kölner »Kaiserglocke« musste der Guss zweimal wiederholt werden und erreichte dennoch nicht den gewünschten Hauptschlagton C, sondern nur ein Cis. Aber »egal«, schreibt Stankowski, »1887 erhielt dann endlich die Kaiserglocke ihre kirchliche Weihe, bis dahin ›die Stumme von Köln‹, da sie zum Gottesdienst nicht geläutet werden durfte«. Ein paar Jahre zuvor war mit dem Baukran auf dem Südturm »ein markantes Symbol für den Dom gefallen. Die mächtige Holzkonstruktion entstand Mitte des 14. Jahrhunderts und konnte, durch Treträder angetrieben, bis zu zwei Tonnen heben.«

Der Kran war da längst zum Markenzeichen der Stadt geworden. Wenn er sich »während der Nacht im Wind drehte, drang ein charakteristisches Geräusch durch die ganze Stadt. Ein Zeitzeuge beklagte nach seinem Abbau, ihn tagsüber nicht mehr zu sehen sei schlimm, aber ihn während der Nacht nicht mehr zu hören sei unerträglich.« Und als der Kran dann fiel, »wurde sein Holz verarbeitet, zu sentimentalen Objekten, Reliquien, Kreuzen und Engelsköpfen, Tabakdosen, Federhalter oder einem sitzenden Löwen als Treppenpfosten.«

Zur Ursprungsgeschichte des Doms erwähnt Stankowski den Kölner Erzbischof Rainald von Dassel. Der ließ 1162 in einem Kloster bei Mailand »drei männliche Skelette aussortieren und kostbar verpacken«. Sie wurden nach Köln geschickt, im Begleitbrief hieß es: »Heilige drei Könige«. Zwar gab es einen Bericht über die Skelette vom Abt des Klosters bei Mailand, aber davon existiert nur eine Jahre später in Köln angefertigte Abschrift, ebenso verhält es sich mit der »zweiten Quelle über die Anwesenheit der drei Könige in Mailand: die Lebensgeschichte des Hl. Eustorgius«. Alles Fake News, meint Standkowski. Aber sie erfüllten ihren Zweck, indem sie den Pilgertourismus ankurbelten und damit dem wirtschaftlichen Aufschwung Kölns dienten.