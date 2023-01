Nachschlag: Zwist und Hader

Eibner/imago Hader bleibt Hader. Der Kabarettist auf der Bühne des Orpheums in Graz (17.12.2011)

Wer Josef Hader bestellt, kriegt Josef Hader. Das Ergebnis kann sich quasi immer sehen lassen. So auch, wenn man das österreichische Multitalent in der Rolle des Chefpathologen eines kleinen Spitals besetzt. Als solcher hadert Hermann Fuhrmann mit diversen Problemen in seiner Kleinbürgerexistenz: Er haust in seinem Bungalow, der neue Assistent ist denkbar schlecht geeignet – erträgt den Anblick von geöffneten Leichen nicht, will aber auch mit lebenden Patienten nichts zu tun haben –, und die Mutter seiner Tochter hat sich von ihm getrennt, bandelt nun mit dem Klinikleiter an. Den hasst der Pathologe von Herzen. Besagte Tochter wiederum verguckt sich in den schüchternen Assistenten. In David Schalkos TV-Zweiteiler »Aufschneider« (2010) – Drehbuch: Josef Hader – kollidieren Privates und Berufliches auf mehreren Ebenen. Arbeiter tauchen in Gestalt der beiden Pathologie-Angestellten auf. Ihr Gehalt bessern die sich gemeinsam mit einer Bestatterin mit Berliner Schnauze durch illegale Nebengeschäfte auf. (mb)