ZUMA Press/imago/Montage jW

Späte Anerkennung

Zu jW vom 3.1.: »Kämpfen, um zu gewinnen«

Die Lebensleistung von Beate und Serge Klarsfeld kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden. Beide haben über Jahrzehnte – und zum Teil unter Einsatz von Leben und Gesundheit – den Kampf für die Verfolgung nazistischer Gewaltverbrecher und für Antifaschismus geführt. Ohne sie hätte es den Lischka-Prozess nicht gegeben und wäre Klaus Barbie nicht vor Gericht gestellt worden. In der BRD dauerte es leider sehr lange, bis dies die nötige Anerkennung von staatlicher Seite fand. Erst 2015 erhielten beide das Bundesverdienstkreuz. Da waren sie in ihrer Heimat in Frankreich bereits vielfach geehrt und ausgezeichnet worden.

Ralph Dobrawa, Gotha

Legale Korruption

Zu jW vom 4.1.: »Finanzbranche bestens vertreten«

In vielen anderen Ländern nennt man Lobbyismus als Form der Einflussnahme Korruption und Betrug. In diesen Ländern – wie in China – werden die betreffenden Personen enteignet und kommen dafür in den Knast. In Deutschland wird die politische und wirtschaftliche Korruption Beratung genannt und als ganz legaler Nebenverdienst abgerechnet. Skontogewährung ist auch eine Form der legalen Korruption. Wenn ich drei Prozent Skonto von der Rechnungssumme gewähre, bedeutet das, dass die gestellte Rechnung schneller bezahlt wird. Im Handwerksbereich ist das üblich. Das ist Teil der täglichen Korruption. In der BRD sind die politischen Entscheidungen keine Entscheidungen des Gewissens der Abgeordneten, wie man uns öffentlich glauben machen will. Diese Entscheidungen werden allein durch den Geldbeutel bestimmt, jedoch befindet sich laut Korruptionswahrnehmungsindex Deutschland nur auf Platz zehn von 180 Ländern – die Ukraine weit abgeschlagen auf Platz 120. (…).

Manfred Guerth, Hamburg

Kapitalistischer Frieden

Zu jW vom 24.–26.12.: »Propagandamythos Wertegemeinschaft«

Die Botschaft des Artikels ist mir etwas unklar. Ist der Autor wirklich enttäuscht von einem der kapitalistischen Weltzentren, dass es auf Ausbeutung gründet? Worauf soll es denn sonst gründen? Der Hungertod von zehn Millionen Menschen jedes Jahr ist doch kein Unfall und geschieht schon seit Jahrzehnten. (…) Keine Gedenkveranstaltungen, keine Zeitungsaufmacher, keine Demonstrationen. Ganz still und leise schauen wir beim Massenmord weg. Wie kommt der Autor da zur Entrüstung über den angeblichen Werteverfall? Der kapitalistische Frieden ist die schlimmste Tötungsmaschine, die je gebaut wurde.

Oliver Schad, per E-Mail

Organisierte Verknappung

Zu jW vom 3.1.: »Kräftiger Anstieg bei Mieten erwartet«

»Waren es 1991 noch 35 Quadratmeter pro Kopf, sind es aktuell 48 Quadratmeter. Die Wohnungsnot ist also in erster Linie auf Leerstand zurückzuführen.« Leerstand ist nur ein Faktor von mehreren. Die Zunahme der Wohnfläche pro Person ist eine Komforterhöhung, die keinen Leerstand erzeugt, sondern Verknappung von vorhandener Wohnfläche. Schlimmer ist eine organisierte Verknappung – durch Zurückhaltung beim Neubau, spekulativen Leerstand, Fehlallokation (Wohnungen und Bedarf werden aneinander vorbeigebaut, z. B. Luxuswohnungen anstelle von Studentenzimmern und Wohnheimen in Universitätsstädten), alles zusammengefasst unter dem großen Stichwort Strukturpolitik. Und diese falsche Strukturpolitik ist politisch gewollt, sie dient den Interessen nicht nur des Immobilien-, sondern generell des Großkapitals. Dagegen wäre die Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen auch nur in einer Stadt wie Berlin schon ein Sakrileg, obwohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und dieser Tropfen würde durch den entstehenden Zuzugsdruck wegen günstigerer Mieten auch gleich wieder verdampfen. Notwendig für das Wohl der Bevölkerung wäre eine bundesweite Vergesellschaftung – ein vollständiger Systembruch. Zu dessen Erfolgsaussichten mag sich jeder seine eigenen Gedanken machen.

Peter Schmidt, Berlin

Lohnarbeit und Kapital

Zu jW vom 31.12./1.1.: »Fahimis Aussagen ›verheerend und falsch‹«

»Solange der Lohnarbeiter Lohnarbeiter ist, hängt sein Los vom Kapital ab. Das ist die vielgerühmte Gemeinsamkeit des Interesses von Arbeiter und Kapitalist.« (Karl Marx)

Wer wollte diese fundamentale Wahrheit leugnen, wie sie von Marx klar und deutlich ausgesprochen wurde? Bei allen veränderten Erscheinungen der kapitalistischen Gesellschaft, besteht sie bis in unsere Tage auf dem Klassenkonflikt zwischen Kapital und Arbeit, Ausbeuter und Ausgebeuteten, Lohnarbeit und Aneignung des durch Lohnarbeit geschaffenen Mehrwertes.

Ein DGB, dem dies nicht mehr bewusst ist, eine Gewerkschaft der Solidarität, der das Kapital höchster Wert ist, ist überflüssig als Interessenvertreter der arbeitenden Klasse. Gewerkschaften, die zum wachsenden Gegensatz zwischen Armut und Reichtum keine Erklärung mehr haben, braucht niemand – es sei denn die Kapitalklasse zur Rechtfertigung ihres Reichtums, ihrer privatkapitalistischen Aneignung der mit Lohnarbeit geschaffenen Werte. Ein DGB, der seit Jahrzehnten das Lied des Kapitals singt, Solidarpakt beschwört bei zunehmender Verelendung der Massen bei gigantischem Reichtum in immer weniger Händen, ist nichts anderes als Erfüllungsgehilfe bei der kapitalistischen Ausbeutung. Wie lange liegen kapitalismuskritische Grundsatzdebatten zurück? Davon weiß die DGB-Chefin gar nichts mehr. An diese Zeiten kann sie sich nicht einmal mehr erinnern, geschweige denn hat sie die geringste Ahnung von der ökonomischen Lage der arbeitenden Klasse, die seit Jahrzehnten zerschlagen, entsolidarisiert und gedemütigt wird – mit Hilfe und Unterstützung eines DGB, der diesen Kapitalismus nicht einmal mehr für die Arbeitenden erträglicher machen will.

Roland Winkler, Aue