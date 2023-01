Österreich: Soldat in Kaserne getötet

Wien. Bei einem Schusswechsel in einer Kaserne des österreichischen Militärs gab es am Freitag morgen einen Todesfall. Nach Angaben des österreichischen Verteidigungsministeriums hatte ein Wachsoldat in der Flugfeldkaserne in der Wiener Neustadt seinen Vorgesetzten angegriffen und verletzt. Dieser habe dann den 20jährigen erschossen. Wie die Nachrichtenagentur APA berichtete, soll es zuvor zu einem Streit gekommen sein. (AFP/jW)