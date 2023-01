Belarus: Rakete aus Ukraine

Minsk. Das Verteidigungsministerium in Minsk hat nach dem Niedergang einer ukrainischen Flugabwehrrakete auf belarussischem Staatsgebiet von einer möglichen Provokation Kiews gesprochen. Wegen des Vorfalls wurde in Minsk bereits der ukrainische Botschafter einberufen. Unterdessen inspizierte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko ein gemeinsam mit Russland aufgestelltes Militärkontingent. Die Einheit dient der Grenzsicherung in Richtung Westen. (dpa/Reuters/jW)