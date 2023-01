USA: Ana Belén Montes kommt frei

Texas. Die puertoricanische politische Gefangene Ana Belén Montes (65) soll laut dem internationalen Medienportal Peoples Dispatch am morgigen Sonntag aus einem US-Bundesgefängnis entlassen werden. Belén war als ehemalige Analystin des US-Militärgeheimdienstes DIA im Oktober 2002 wegen »Spionage für den kubanischen Staat« zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Vor Gericht hatte sie erklärt, ihrem Gewissen gefolgt zu sein, weil sie erkannt habe, »dass die Politik unserer Regierung gegenüber Kuba grausam und ungerecht ist«. Aus dieser Überzeugung heraus habe sie »der Insel geholfen, sich dagegen zu wehren, dass wir ihr unsere Werte und unser politisches System aufzwingen«. Familie und Unterstützer wollen sich an die Öffentlichkeit wenden, sobald Belén frei und in Sicherheit ist.