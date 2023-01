Festnahmen in Israel nach Grabschändung

Jerusalem. Nach der Schändung mehrerer Gräber eines christlichen Friedhofs in Jerusalem am Sonntag hat die Polizei zwei Jugendliche festgenommen. Die tatverdächtigen Israelis seien 18 und 14 Jahre alt, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Ihnen werde vorgeworfen, »Grabsteine mutwillig zerstört und den Friedhof beschädigt zu haben«. Medienberichten zufolge waren unter den geschändeten Gräbern die Grabstätten dreier palästinensischer Polizeioffiziere. (dpa/jW)