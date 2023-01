Hunderte in USA nach Kapitol-Sturm verurteilt

Washington. Seit der gewaltsamen Erstürmung des US-Kapitols vor zwei Jahren haben die Strafverfolgungsbehörden mehr als 950 Menschen wegen der Attacke festgenommen und angeklagt, wie das US-Justizministerium am Freitag mitteilte. In gut 350 Fällen auf Bundesebene sei bislang ein Urteil ergangen. Mehr als 190 Personen seien zu Haftstrafen verurteilt worden. Justizminister Merrick Garland sprach von einer der größten und komplexesten Untersuchungen in der US-Geschichte und betonte: »Unsere Arbeit ist noch lange nicht zu Ende.« (dpa/jW)