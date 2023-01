Israel will Palästinenser sanktionieren

Jerusalem. Nach einer Entscheidung der UNO hat Israels Sicherheitskabinett Strafmaßnahmen gegen die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) in Ramallah beschlossen. Die UN-Generalversammlung hatte vergangene Woche für eine Prüfung der seit 1967 andauernden israelischen Besatzung palästinensischer Gebiete durch den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gestimmt. Der Antrag war von den Palästinensern eingereicht worden. Als Reaktion auf die UN-Entscheidung sollen nun für die PA aufgewandte Mittel eingefroren oder gekürzt werden, wie ein Sprecher des Premierministers am Freitag darlegte. (dpa/jW)