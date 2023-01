UNO: Amnestie für politische Gefangene in Myanmar

Genf. Unter den rund 7.000 Gefangenen, die im Rahmen einer Amnestie der Militärjunta in Myanmar freigelassen werden sollen, befinden sich nach Angaben der UNO 300 politische Gefangene. Jeremy Laurence, der Sprecher des UN-Menschenrechtsbüros, sagte am Freitag in Genf, die Zahl basiere auf glaubwürdigen Quellen, 195 Fälle seien überprüft worden. Allerdings habe es am Mittwoch, dem Tag der Bekanntgabe, erneut 22 Festnahmen gegeben. Von den fast 17.000 Gefangenen, die seit dem Staatsstreich im Februar 2021 inhaftiert wurden, säßen weiterhin mehr als 13.000 in Haft, erklärte Laurence weiter. (AFP/jW)