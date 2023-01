USA: Biden will Einwanderung begrenzen

Washington. US-Präsident Joseph Biden hat neue Maßnahmen zur Eindämmung »illegaler« Einwanderung angekündigt. Biden warnte Asylsuchende aus Mittelamerika am Donnerstag (Ortszeit) davor, sich ohne gültige Papiere auf den Weg zur US-Grenze zu machen. Gleichzeitig stellte er Pläne vor, jährlich Zehntausenden Migranten aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela eine legale Einwanderung zu ermöglichen. Die Regierung in Mexiko begrüßte die Pläne des US-Präsidenten. An den südlichen US-Grenzen waren allein im November 230.000 Menschen festgenommen worden, die versucht hatten, ohne gültige Papiere in die USA einzureisen. Hunderte Menschen sterben jährlich bei dem Versuch, auf der Route über Mittelamerika in die USA zu gelangen. (AFP/jW)