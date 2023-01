Grenzcontainer im Abbau

Thomas Machowicz/Reuters

Die behelfsmäßige Mauer aus Schiffscontainern, die der ehemalige Gouverneur von Arizona, der Republikaner Douglas Ducey, an der Grenze zwischen Arizona und Mexiko hatte aufstellen lassen, wird abgebaut. Arbeiter entfernen am Dienstag (Ortszeit) mit großen Baumaschinen die Container (siehe Bild), aus denen die Mauer besteht, nachdem die Bundesregierung unter Präsident Joseph Biden gegen den Staat Arizona und Ducey geklagt hatte. In der Klage wurde argumentiert, dass die behelfsmäßige Barriere entlang von Abschnitten der Grenze, mit der Asylsuchende von der Einreise in die USA abgehalten werden sollten, illegal sei.

Ducey hatte zugestimmt, mit dem Abbau der provisorischen Mauer zu beginnen, bevor er am 2. Januar aus dem Amt schied. Den Posten der Gouverneurin übernimmt die Demokratin Kathleen Hobbs. Die Beseitigung der Barriere wird Berichten zufolge etwa 75 Millionen US-Dollar kosten. (jW)