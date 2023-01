Von der Revolution zur Realpolitik

Patrick Seeger / dpa Was sind drei Deutsche? Krieg! (Revolution als Reenactment, Schopfheim 2012)

Es gibt einen alten Witz, der die nationalen Verschiedenheiten von Franzosen und Deutschen auf den Punkt bringt: Was ist ein Franzose? Ein Gourmet. Was sind zwei Franzosen? Ein Liebespaar. Was sind drei Franzosen? Revolution! – Was ist ein Deutscher? Ein Dichter. Was sind zwei Deutsche? Ein Verein. Was sind drei Deutsche? Krieg!

In der Tat: Frankreich brauchte vier Revolutionen, um sich 1871 in eine bürgerliche Republik zu verwandeln; in Deutschland ging es nur über zwei Weltkriege und unter alliierter Kuratel. Einfacher und für die Menschheit besser hätte es kommen können, wenn die deutsche (das heißt hier: großdeutsche, also Österreich einschließende) Revolution von 1848 nicht vermurkst worden, sondern erfolgreich gewesen wäre. 2023 steht ihr 175. Jubiläum an. Zwei Bände beleuchten ihre Hintergründe und Ursachen, skizzieren ihren Verlauf und ihr Erbe, porträtieren Antreiber, Bremser und Widersacher.

Ende gut, alles gut: So kann man das Fazit der gutbürgerlichen Historikerin Alexandra Bleyer zusammenfassen, deren Buch mit einer zuverlässig aufbereiteten Ereignisgeschichte aufwartet, wobei sie besondere Aufmerksamkeit auf die Rolle (radikal-)demokratisch engagierter Frauen richtet und das Wirken mancher vergessenen Revolutionärin ins Licht rückt – einerseits; zugleich verschweigt die Autorin nicht die Gewitterwolken, die damals bereits über Deutschland aufzogen: die Ausschreitungen gegen Juden. Und dass die Revolution bald einen nationalistischen Rausch auslöste, der im April 1848 in den Krieg des Deutschen Bundes gegen Dänemark mündete.

Auf den Leim gegangen

Das allerdings ist Geschichte, ist Vergangenheit, die Gegenwart aber baut auf den Erfolgen der 1848er auf: »Heute wird die Revolution als Teil eines unumkehrbaren und anhaltenden Modernisierungsprozesses gewürdigt«, gibt Alexandra Bleyer schon in der Einleitung die Richtung vor. Ihr geht es um eine Apologie des heute Bestehenden, und unleugbar ist die Liste der zu guter Letzt in der Bundesrepublik wie in Österreich verwirklichten Ziele der Achtundvierziger lang: eine Verfassung mit einem Grundrechtekatalog inklusive Presse- und Versammlungsfreiheit; politische Parteien der Konservativen, Liberalen, Demokraten und schließlich der Arbeiterklasse; ein frei gewähltes Parlament, dessen Abgeordnete sich zu »Klubs« zusammenschließen, wie die Fraktionen heute noch in Österreich heißen; sowie eine Union europäischer Staaten (schon Marx’ früher Weggefährte Arnold Ruge wünschte 1848 einen »Völkercongreß«, nur ohne dabei an die Bildung einer imperialen Macht zu denken). Auch scheinbare Kleinigkeiten wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder die Meisterprüfung im Handwerk wurden damals durchgesetzt. Und von der Eisenbahn, die für die aufblühende Presse und damit für die kritische Öffentlichkeit von Berlin über Frankfurt bis Wien hochwichtig war, lässt sich schließlich eine Linie zum Internet als dem jedermann offenstehenden Informations- und Meinungsmedium ziehen.

1848 war eine bürgerliche und, wie Bleyer es nennt, auch »eine unterbürgerliche Revolution«, unter deren »Auswüchsen« Finanz- wie Großkapital und kleinbürgerliches Handwerk litten. Denen erschienen die Arbeiter, die Armen, die Powerisierten mehr als Störfaktor denn als hilfreiche Kraft beim Versuch, die überlebten Monarchien zu stürzen. So scheiterte die Revolution vorderhand, das Bürgertum beugte sich dem Druck von oben. Es wandte sich der »Realpolitik« zu – ein Begriff, der 1852 erstmals auftaucht – und ging Bismarck auf den Leim, der vom innenpolitischen Reaktionär, der ’48 die Revolutionäre zusammenkartätschen wollte, sich als preußischer Ministerpräsident ab 1862 zum Kriegstreiber wandelte und die vorwärtsdrängende Energie der Bourgeoisie nach außen ableitete. Mit verhängnisvollen Folgen bis weit ins 20. Jahrhundert.

Da glimmt was

»Die alte Reaktion ist in die Grube gefahren, aber an deren Stelle ist eine neue Tyrannei getreten«, so hellsichtig urteilte bereits im April 1848 der Radikaldemokrat Gustav Struve, nachdem das mit seiner Frau, der frühen Feministin Amalie Struve, und dem später zum Freiheitshelden verklärten Friedrich Hecker angeführte kleine Revolutionsheer (der »Heckerzug«) vom badischen Militär schnell besiegt worden war. Mit dieser Niederlage endet der erste Teil der von dem Literaturwissenschaftler Jörg Bong auf drei Bände projektierten Revolutionsgeschichte: »Die Flamme der Freiheit« erlischt zwar nicht, die Aufständischen werden aber durch das Frankfurter Vorparlament und sodann die in der Paulskirche tagende Nationalversammlung auf den Weg der Reform gewiesen.

Sehr gründlich – stellenweise von Tag zu Tag – protokolliert Bong den Gang der Ereignisse und zeichnet, mit dem Fokus auf Baden, die Diskussionen innerhalb der revolutionären Zirkel anschaulich und, wie es bei Debatten der Fall sein kann, wirklichkeitsgetreu, nämlich ermüdend detailliert nach. Ein Kleinklein, das aber das Räderwerk einer Revolution, die (vergeblichen) Mühen eines Umsturzes nacherleben lässt.

Apropos Zukunft

Mehr als Alexandra Bleyer richtet Bong sein Augenmerk auf die Ökonomie, die die heimliche (und unheimliche) Triebkraft der politischen Geschichte ist. Auch widmet er den Anfängen der Arbeiterbewegung mehr Aufmerksamkeit – immerhin war im Februar/März 1848 das »Manifest der kommunistischen Partei« erschienen. Ob er in den ausstehenden zwei Bänden die weitere Geschichte der Revolution penibel nacherzählt bzw. wie sein fürs Damals gezogenes und aufs Heute gemünztes Fazit genau lautet, ist ungewiss wie Ende April ’48 die Zukunft.

Apropos Zukunft: Was sowohl sein Buch wie das von Alexandra Bleyer immer einmal vor Augen führen, sind die vielen kleinen und großen Parallelen des großdeutschen 1848 ff. zum westdeutschen 1968 ff., und dabei geht es nicht nur um die Mode der wilden Bärte der Revolutionäre einst und der Studenten später.

Beide Daten markieren Beginn bzw. Neubeginn der »Weiberemancipation«, der Arbeiterbewegung und einer marxistischen Linken; ging es damals gegen die Fürsten, ging es dann gegen die alten Nazis; zerstörte damals der »explodierende Freihandel« blühende Wirtschaftszweige wie das Schwarzwälder Uhrmachergewerbe, vernichtete später die Globalisierung ganze Branchen und trieb z. B. berühmte Radio-, Fernseher- und Fotoapparatehersteller in den Ruin.

1848/49 konnte niemand wissen, dass der Sieg der Reaktion Deutschland und Österreich in eine mörderisch falsche Richtung marschieren lässt. Es hätte anders kommen können, liebe Bürger und Bürgerinnen.