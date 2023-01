Vollbemittelt auf Satisfaktionssuche

imago/Future Image Zeit für den Hänschen-Klein-Gesang: Accept (1983)

Diedrich Diederichsen disste. Etwa im Berliner Brecht-Haus, in seiner Keynote zur Tagung »Agitation, Improvisation und Abgrenzung. Protestpop und Krautrock in der Sattelzeit der deutschen Popmusik«. »Für mich als Teenager«, sagte da Diederichsen am 14. September 2022, und redete dabei von sich als »linkem Teenager« Anfang der Siebziger, »war deutsche Musik generell minderbemittelt«, und spricht weiter über den im Veranstaltungstitel angesprochenen »Protestpop«, den er im deutschen – die Konkretisierung nimmt er später vor –, also westdeutschen Raum zu jener Zeit für »nicht-satisfaktionsfähig« erachtet. Für Krautrock, zeigt er im Referat, hat der Popkulturwissenschaftler wenig Liebe übrig, sie ist ihm, so grob gesagt wie summiert, rückständig.

Zu wenig, zu wenig Energie bei zu viel Bremse, zu wenig Ausreizung des Möglichen, bei allem, was Menschen- und Maschinentechnik können könnten – auch in BRD und DDR wollte man mehr, wollte man schneller, härter, lauter sein. Zeit für Metal.

Zeit für den »Hänschen-Klein-Gesang«, wie Udo Dirkschneider (­Accept, U. D. O.) es nennt, wenn er über den Jam seine Melodien am Mikro improvisierend zieht. Zeit für das, was Jutta Weinhold (Breslau, Zed Yago, Velvet Viper, Weinhold) despektierlich als »Hasenfickbeat« bezeichnet, damit aber schlichtweg aufzeigt, dass der Metal, so sehr Naturwesen er auch ist im Gegensatz zu allem, was als Instrument nur noch den Computer braucht, andere Zeitrechnungen hat. Wären Drumschläge Schritte, man wäre mit dem die Metalwelt zur Inspiration gegebenen, selbstbetitelten Lucifer’s-Friend-Album von 1970 längst über alle Berge. Ohne stünde man mit den meisten Bands des Krautrocks noch nicht mal am Ortsausgangsschild, fünf Jungs neben sich her trottend, die entweder 15 oder 35 Jahre alt sind, ganz sicher aber nichts dazwischen oder älter, die eine drollige Truppe namens Revolverheld schmeißen würden.

Mir zumindest, als Nachgeborenem von allem, was gut und recht ist, ist es reichlich unverständlich, wie man sich dem verweigern kann, einen Verzerrer auch verzerren, eine Doppelfußmaschine schnurren zu lassen, und am Mikro rauszuholen, was alles mit den Stimmbändern – und wenn die es nicht mehr hergeben, an ihnen vorbei – so betrieben werden kann. Metal, das ist in aller Bescheidenheit die vollbemittelte Prüfung der Satisfaktionsfähigkeit der anderen. Macht das erst mal nach.

Für Bands wie Bastard, Birth Control (bester Bandname, so nebenbei), Mass und Co. war das Unverständnis das Umgekehrte. Die Scorpions hatten andere Mauern einzureißen, als sie sich später in die Vita schrieben. Allein der Begriff, dieser ewige Trödler, fehlte: »Die ersten Priest-Sachen fand ich noch relativ komisch, aber als dann die ›Killing Machine‹ herauskam und dann vor allem ›Unleashed in the East‹, das Livealbum, das hat mir die Schuhe ausgezogen«, sagt Gitarrist Axel Rudi Pell (dieses Jahr erschien »Lost XXIII« seiner gleichnamigen Band) über die Judas-Priest-Alben von 1978 und 1979, als Metal bereits namenlose Praxis, auch in den beiden Deutschlands war. Pell weiter: »Das war mega! Hier habe ich wirklich gesagt, das ist kein Hard Rock mehr, das ist jetzt Metal, weil die Gitarren so ultrabrutal waren. Diese Hacker-Rhythmen, die vorher noch keiner so richtig verwendet hat. Für mich waren Priest da Innovatoren, wenn man das so sagen kann. Und natürlich Accept.«

Aber wo lässt sich all das nachlesen, was »Cat« the Cat, Hölderlin-Gitarrist Christian von Grumbkow und DDR-Popmusikkenner Michael Rauhut zu sagen haben über die Kinderjahre des Metal in West- wie, leider etwas kurz kommend, Ostdeutschland? In Frank Schäfers selbst erklärtem »Dokudrama« namens »Heavy Kraut«.

Ein Stück »Oral History«, erklärt Schäfer im Nachwort zu selbigem Buch, wie es die US-Punkszene pflegt, »Please Kill Me!« von Legs McNeil und Gillian McCain als Vorbild genommen. Das ist lehrsam, das ist schön, das ist authentisch. Bei allem, was sich an knirschenden Wiederholungen von Input dabei einschleicht, und dem freistehenden Austeilen von Befindlichkeiten und Austeilereien vor allem gegen Ende, gehen »Heavy Kraut« dabei leider zwei Faktoren ab, die man nicht missen möchte. Erstens eine einordnende Struktur, die gerade jenen hilft, die zum Geschichtsbuch greifen, weil sie jene Zeit nicht miterlebt haben, und außer noch aktivem Bühnenpersonal wie Udo Dirkschneider und Axel Rudi Pell kaum wen selbst vom Sagen, nicht mal vom Hören her kennen. Zweitens die Haltung des Buchautors selbst, schließlich ist Schäfer (Salem’s Law) einer jener seltenen Fälle von Metalrezensent im vom Metal Hammer mit Springers Schwung zer- und verdepperten Deutschland, der gestochen sagen kann, was er hören und denken, während er bei Sinnen denken und hören kann. Vielleicht – Schäfer kündigt ihn ja im Nachwort an – hat Teil zwei der Geschichte mehr von ihm.