Aufruhr in Peru

Fredy Salcedo/AP/dpa Mit provisorischen Schilden gegen rechte Repression: Protest in Arequipa (4.1.2022)

Trotz zunehmender Repression durch Polizei und Armee gehen die sozialen Proteste in Peru weiter. Am Mittwoch (Ortszeit) demonstrierten in mehreren Departements des Landes Tausende gegen die nicht gewählte De-facto-Präsidentin Dina Boluarte, der sie vorwerfen, die Interessen der Rechten zu vertreten. Auf Massenkundgebungen forderten die Demonstranten den Rücktritt der Regierung, die Auflösung des Parlaments, vorgezogene Neuwahlen und die Freilassung des linken Expräsidenten Pedro Castillo, der am 7. Dezember abgesetzt worden war. Der Gewerkschaftsdachverband Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) und soziale Organisationen riefen zu einem unbefristeten Generalstreik auf, mit dem sie eine verfassunggebende Versammlung durchsetzen wollen.

Die Ordnungskräfte gingen erneut mit äußerster Härte gegen die Protestierenden vor. In Lima setzte die Polizei Tränengas ein, um Demonstranten zu vertreiben, die ein Protestcamp auf dem Manco-Cápac-Platz in der Nähe des Stadtzentrums errichtet hatten. Trotz des Polizeieinsatzes schlugen Dutzende von ihnen ihre Zelte aber erneut auf einem der Bürgersteige auf und beriefen sich auf das Recht zu protestieren. In mehreren Regionen blockierten Streikende Straßen und Brücken. Der Verkehr kam in zahlreichen Städten zum Erliegen. Der Radiosender RPP meldete, dass am Mittwoch sieben Nationalstraßen von Blockaden betroffen waren. In der südperuanischen Stadt Arequipa legten Demonstranten und Teile der Bevölkerung eine Schweigeminute für diejenigen ein, die seit dem 7. Dezember infolge der Unterdrückung von Protesten getötet wurden. Wie das Nachrichtenportal Telesur unter Berufung auf Angaben des Gesundheitsministeriums berichtete, sind bei der Niederschlagung von Demonstrationen durch die Sicherheitskräfte bislang bis zu 30 Menschen ums Leben gekommen. Der stellvertretende CGTP-Generalsekretär Gustavo Minaya rief zur Fortsetzung der Proteste auf und erklärte gegenüber Telesur die »kämpferische Solidarität« seiner Organisation »mit unseren Brüdern, die diese Kämpfe gegen die zivil-militärische Diktatur von Dina Boluarte anführen«.

Die Tageszeitung La República meldete am Donnerstag, dass die Abgeordnete Ruth Luque vom linken Wahlbündnis »Juntos por el Perú« eine Klage gegen Boluarte und den ehemaligen Ministerpräsidenten Pedro Angulo sowie Alberto Otárola (Exverteidigungsminister), César Cervantes (Innenminister) und José Tello (Justizminister) wegen der Opfer durch die militärische und polizeiliche Repression eingereicht hat. Die Parlamentarierin wirft Boluarte vor, gegen die Verfassung verstoßen zu haben, die sie zum Schutz der Menschenrechte aller Bürger verpflichtet. Außerdem zeigte die Abgeordnete Angulo, Otárola und Cervantes wegen des Vorwurfs des schweren Mordes und der schweren Körperverletzung an, da sie »Teil der Struktur und des Machtapparats waren und die Entscheidung über die Einsätze der Nationalen Polizei und der Streitkräfte übergeordnet kontrollierten«.

Vor Beginn der erneuten Protestwelle hatten rechte Unterstützer Dina Boluartes zu einem »Marsch für den Frieden« aufgerufen, dem sich laut der russischen Nachrichtenagentur Sputnik ebenfalls Tausende anschlossen. Die De-facto-Präsidentin bat von Cusco aus darum, »für den Frieden zu marschieren«. Weil auch Polizisten zunächst aufgefordert waren, an dem Marsch zur Unterstützung Boluartes teilzunehmen, verlangt die Parlamentsfraktion der Linkspartei »Perú Libre« den Rücktritt von Innenminister Victor Rojas. Unterdessen kündigte Boluarte an, dass ihre Behörden prüfen, eine Einreisesperre gegen den ehemaligen bolivianischen Präsidenten Evo Morales zu verhängen. Morales, der im November 2019 selbst Opfer eines Putsches geworden war, hatte die Freilassung von Pedro Castillo gefordert. »Die Lösung der politischen Krise in Peru, einem Bruderland, liegt nicht in mehr Repression, sondern in der Befriedung, der Untersuchung der Todesfälle und der Freilassung von Bruder Pedro Castillo«, schrieb Morales im Dezember auf Twitter. Mehrere Politiker des rechten Spektrums hatten daraufhin gefordert, »diplomatische Maßnahmen« gegen Morales zu ergreifen.