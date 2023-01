Ende der Dominanz

Ludovic Marin /Pool via REUTERS Die Kulisse stimmt: G7-Gipfel der westlichen Industriestaaten in Elmau (Juli 2022)

War 2022 das Jahr, in dem der Ukraine-Krieg das gesamte Weltgeschehen beherrschte? Nein, das wäre wohl doch zu kurz gegriffen, meint Wang Wen, Dekan des Chongyang-Instituts für Finanzstudien an der renommierten Renmin-Universität in Beijing. Natürlich war 2022 auch das Jahr, in dem Moskau sich stark genug fühlte, dem Westen mit seinem brutalen Waffengang gegen Kiew, der sich gegen zentrale westliche Interessen richtete, die Stirn zu bieten – »Russlands radikaler Versuch, mit der Anwendung militärischer Gewalt die US-dominierte internationale Ordnung zu brechen«, wie es Wang am Dienstag in der in Hongkong erscheinenden Tageszeitung South China Morning Post formulierte. 2022 sei jedoch zugleich viel mehr gewesen: vor allem das Jahr des »beispiellosen Aufstandes nichtwestlicher Länder gegen die etablierte Ordnung«. Wenn es denn ein passendes Schlüsselwort für 2022 gebe, ein Jahr, das an Bedeutung 2001 (Anschläge vom 11. September) oder 2008 (globale Finanzkrise) weit übertreffe, dann sei es wohl »De-Westernisation«, schrieb Wang: 2022 werde in die Geschichte eingehen als das »Jahr der ›Entwestlichung‹«.

Das sich längst abzeichnende, nun wohl hereinbrechende Ende der westlichen Dominanz über die Welt wird im außenpolitischen Establishment international seit Jahren diskutiert. In Deutschland ist die Debatte bislang recht wenig entwickelt. Die Berliner Außenpolitik ist immer noch darauf fixiert – so etwa Bundeskanzler Olaf Scholz im vergangenen Jahr in seiner Prager Europarede –, lautstark ein »weltpolitikfähiges, geopolitisches Europa« zu fordern, um »unsere Werte und Interessen weltweit durchzusetzen«. Manche erschraken fast ein wenig, als vor drei Jahren Wolfgang Ischinger in seiner Funktion als Vorsitzender der Münchner »Sicherheitskonferenz« den Munich Security Report des Jahres 2020 vorstellte: Der deutsche Spitzendiplomat hatte seinem Bericht den Titel »Westlessness« (»Westlosigkeit«) verpasst, um Tatsachen wie diejenige zu diskutieren, dass die transatlantischen Mächte die »beinahe unangefochtene militärische Bewegungsfreiheit«, die sie um die Jahrtausendwende noch genossen, verloren hatten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wurde in dem Papier mit der Feststellung zitiert: »Wir waren an eine internationale Ordnung gewöhnt, die auf der westlichen Hegemonie seit dem 18. Jahrhundert beruht hatte. Die Dinge ändern sich.«

Wang skizzierte nun in der South China Morning Post in knappen Zügen, wie sich »die Dinge« weltweit im einzelnen geändert haben. Lateinamerika, der traditionelle »Hinterhof« der Vereinigten Staaten, in dem lange Zeit allenfalls einige europäische Mächte ein wenig wildern durften? Seit dem Amtsantritt von Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilien würden 80 Prozent des Subkontinents »von linken Regierungen« kontrolliert, schrieb Wang: »Sie treten dafür ein, Distanz zu den Vereinigten Staaten zu halten und größere lateinamerikanische Unabhängigkeit und Integration zu fördern.« Die Staaten des südostasiatischen Bündnisses ASEAN? Sie hätten es bisher trotz allen Drucks aus dem Westen vermocht, »die gleiche Distanz zu China wie zu den USA zu wahren«. Auch die Staaten Zentralasiens seien erfolgreich um eine »Äquidistanz zu Russland, den USA, Europa und anderen Mächten« bemüht, während die Staaten des Nahen und Mittleren Ostens sich in wachsendem Maß »auf ihre strategische, unabhängige Entwicklung« konzentrierten. Indien wiederum halte – auch dies gegen starken westlichen Protest – an seiner Kooperation mit Russland und China fest. Der »Rest« der Welt mache sich in wachsendem Maße unabhängig vom alten Westen.

Und der transatlantische Westen selbst? Er könne »den Trend nicht stoppen«, sagt Wang voraus. Die USA hätten im vergangenen Jahrhundert »die Welt in größere Krisen geführt«; »ihre Führung« sei allerdings inzwischen »weniger überzeugend« geworden. Der Grund? Wang verweist exemplarisch auf die Pandemie, in der die USA ein desolates Bild abgaben, auf die »beispiellosen inneren Herausforderungen«, vor denen sie stünden – vom grassierenden Rassismus über ihre wirtschaftlichen Schwierigkeiten bis zu den Problemen mit Blick auf die »politische Ordnung«. Und Europa? Der Anteil, den der Kontinent an der Weltwirtschaft halte, schrumpfe immer mehr, konstatiert Wang. Um ein Beispiel anzuführen: Die Wirtschaftsleistung Indiens übertreffe mittlerweile diejenige Großbritanniens, seiner früheren Kolonialmacht. Das Land mit den größten Auslandsinvestitionen sei 2020 zum ersten Mal keine westliche Macht gewesen, sondern China, das zudem die Nummer eins in der Industrieproduktion und im Warenhandel sei. Auch die technologische Entwicklung werde zunehmend von Ostasien vorangetrieben und immer weniger von Europa und von den USA. Damit ist die ökonomische Dominanz des transatlantischen Westens im Kern bereits vorüber.

Das Jahr 2022 hat nun in einer Hinsicht einen Durchbruch gebracht: Zwar lehnt die große Mehrheit der Staatenwelt Russlands Krieg gegen die Ukraine klar ab. Doch zieht jenseits des Westens, so sehr dieser auch tobt, fast kein Staat daraus die Konsequenz, Russland mit Sanktionen zu belegen, um es als Machtfaktor auszuschalten. Das ist der »beispiellose Aufstand nichtwestlicher Länder gegen die etablierte Ordnung«, den Wang benennt. Dass er möglich ist, liegt am erfolgreichen Streben des »Rests« der Welt nach Eigenständigkeit; das wiederum gelingt inzwischen, weil immer mehr nichtwestliche Staaten – vor allem China, aber auch Indien und südostasiatische Länder – wirtschaftlich aufsteigen, während der Westen ökonomisch schrumpft. Wang stuft die Bedeutung des Jahres 2022 als mindestens ebenbürtig mit der Bedeutung des Jahres 1991 ein, in dem mit dem Kollaps der Sowjetunion der Kalte Krieg zu Ende ging.