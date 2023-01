BRD liefert Panzer an Ukraine

Björn Trotzki/IMAGO Schon geliefert: Panzerhaubitze 2000 samt Munition auf dem Truppenübungsplatz Bergen (17.10.2022)

Pünktlich zum Jahresbeginn nimmt die NATO die Lieferung von Panzern an die Ukraine auf. Am Donnerstag beschloss auch die Bundesregierung, Kiew mit Spähpanzern des Typs »Marder« zu versorgen, wie die Süddeutsche Zeitung am Donnerstag nachmittag unter Berufung auf Regierungskreise meldete. Ob das Kriegsgerät aus Bundeswehr- oder Industriebeständen abgezweigt werden soll, blieb dabei unklar.

Vorausgegangen war am Mittwoch die Ankündigung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Kiew »Aufklärungspanzer« des Typs »AMX-10 RC« bereitzustellen. Diese Radpanzer sind relativ schwer bewaffnet: Die Kanone hat das gleiche Kaliber wie der frühere »Leopard 1« der Bundeswehr. Auch Washington hatte am gleichen Tag (Ortszeit) verlautbaren lassen, die Regierung stehe kurz davor, eine nicht genannte Zahl von Schützenpanzern des Modells »M2 Bradley IFV« an die Ukraine zu überstellen. Der »Bradley« ist ein Schützenpanzer, der bereits in den 1970er Jahren entwickelt wurde und von dem die US-Armee einige tausend Stück in ihren Depots hat.

Das veranlasste in Berlin Vertreter von FDP und Bündnis 90/Die Grünen zu der Forderung, es Frankreich und den USA gleichzutun. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte, Berlin werde der Ukraine weiterhin Waffen liefern und sich dabei den »Erfordernissen des Schlachtfelds« unterwerfen. In diesem Kontext ist erwähnenswert, dass der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kirill Budanow, im ukrainischen Fernsehen für den März eine Großoffensive der ukrainischen Armee gegen die russischen Positionen ankündigte.

Aus Moskau kam am späten Nachmittag unterdessen die Meldung, dass Russlands Präsident Wladimir Putin das Verteidigungsministerium angewiesen hat, ab diesem Freitag mittag, zwölf Uhr, die Kampfhandlungen für 36 Stunden einzustellen. Hintergrund ist das orthodoxe Weihnachtsfest, in der Mitteilung des Kreml hieß es, die Entscheidung sei auf Grundlage eines entsprechenden Appells des Moskauer Patriarchen Kirill getroffen worden. Kiew lehnte den Vorstoß unmittelbar danach ab. Vor einer Feuerpause müssten die russischen Truppen die Ukraine verlassen, erklärte ein Berater des ukrainischen Präsidenten. Die Bundesregierung nahm die Ankündigung »zur Kenntnis«.