Amazon legt Axt an

Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa Das neue Jahr beginnt für Amazon-Beschäftigte weltweit mit einer neuen Runde »Hire and Fire«

Der Onlineriese Amazon hat die größten Massenentlassungen seiner Geschichte angekündigt. Wie Konzernboss Andrew »Andy« Jassy am Donnerstag auf dem hauseigenen Blog mitteilte, sollen 18.000 Stellen abgebaut werden, vor allem in der Handels- und Technologiesparte. Damit verschärft die Unternehmensspitze ihren Kahlschlag, nachdem im November zunächst nur von 10.000 Arbeitsplätzen die Rede gewesen war, die aufgrund der »unsicheren Wirtschaftslage« wegfallen sollten. Man werde die von Kündigung Betroffenen ab dem 18. Januar informieren, so Jassy weiter. Ursprünglich habe man die Massenentlassungen bis zu diesem Datum geheim halten wollen, aber weil ein »Teammitglied« die Information nach außen durchgestochen habe, sei man zur vorzeitigen Veröffentlichung gezwungen gewesen.

Der Stellenabbau soll offenbar auch Standorte in Europa betreffen, wie Jassy in seinem Statement andeutet. Wo dies dort vorgeschrieben sei, werde man ebenfalls ab dem 18. Januar die Beschäftigtenvertretungen informieren, so der CEO, der Amazon-Gründer Jeffrey Bezos Mitte 2021 an der Konzernspitze abgelöst hatte. Der Konzern gilt als größter Krisengewinner der Coronapandemie, weil angesichts geschlossener Geschäfte Millionen Menschen auf den Onlinehandel ausgewichen sind. Mit der Lockerung der Coronamaßnahmen im vergangenen Jahr kam das rasante Wachstum jedoch ins Stocken, auch wenn Amazon für 2022 erneut Milliardengewinne verbuchen dürfte. Die offiziellen Zahlen will das Management Anfang Februar vorlegen.

Für die Gewerkschaften bedeutet die Ansage aus Seattle, dass sie mit einer weiteren Verschärfung der Auseinandersetzungen mit dem Konzern zu rechnen haben. In Deutschland fordert Verdi seit fast zehn Jahren die Übernahme der Tarifverträge des Einzel- und Versandhandels durch den Konzern. Zuletzt streikten im Weihnachtsgeschäft mehrere tausend Beschäftigte für dieses Ziel. »Das Prinzip des ›Hire and Fire‹ wird bei Amazon auf eine neue Ebene gehoben«, sagte Orhan Akman von Verdi am Donnerstag gegenüber jW. »Das zeigt, wie wichtig organisierte gewerkschaftliche Gegenwehr und die Solidarität der Beschäftigten untereinander über alle Grenzen hinweg ist.« Die erfolgreiche Streikbewegung bei Amazon sei die richtige Antwort auf die arbeiterfeindlichen Machenschaften des Managements. Akman weiter: »Wir sollten sie auf andere Online- und Versandunternehmen ausdehnen, die im Prinzip auch nicht besser sind. Die beginnende Tarifrunde bei der Deutschen Post AG ist eine hervorragende Gelegenheit dafür, diese Kämpfe zu verbinden und Amazon und Post auch mehrere Tage zu bestreiken.« Akman war bei Verdi bis Sommer vergangenen Jahres unter anderem für die Aktivitäten bei Amazon zuständig, bis er durch den Bundesvorstand der Gewerkschaft abgesetzt und entlassen wurde. Im Dezember erklärte das Berliner Arbeitsgericht den Rauswurf für unwirksam, Akman sei bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung weiter als Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel im Amt.

In Großbritannien ruft die Gewerkschaft GMB die Beschäftigten des Amazon-Lagers in Coventry ab dem 25. Januar zum Streik für bessere Löhne auf, wie deren Sprecher Stuart Richards am Mittwoch auf Twitter ankündigte. Im Dezember hatten sich in einer Urabstimmung 98 Prozent der teilnehmenden Beschäftigten für den Ausstand ausgesprochen, die Beteiligung lag bei 63 Prozent. Damit war es der GMB gelungen, die in Großbritannien geltende Hürde einer Mindestbeteiligung von 50 Prozent aller Beschäftigten deutlich zu überwinden – bei einem ersten Anlauf im September war die Gewerkschaft noch knapp gescheitert. Damit kommt es zum ersten Mal überhaupt im Vereinigten Königreich zu einem Streik bei Amazon, wie Richards stolz mitteilte.