Wenn Google, Twitter oder Facebook massenhaft Daten von Nutzern abgreifen oder Einfluss auf Inhalte nehmen, interessiert das in Washington nicht groß. Schließlich handelt es sich um US-Konzerne. Mit der vor allem bei jungen Leuten beliebten Videoapp Tik-Tok – mit ihren 1,7 Milliarden Nutzern die einzige Plattform mit globaler Reichweite, die nicht aus den USA stammt –, verhält es sich etwas anders. Hinter der steckt der chinesische Konzern Byte Dance, der wiederum dem chinesischen Staat gehört. Das allein reicht heute schon aus, um von US-Behörden pauschal der Spionage bezichtigt zu werden. Ein Vorwurf, der jetzt Konsequenzen hat: Ende Dezember untersagte das US-Repräsentantenhaus die Nutzung der App auf Diensthandys von Abgeordneten und deren Mitarbeitern – möglicherweise ein Schritt auf dem Weg zu einem allgemeinen Verbot von Tik-Tok in den USA.

Schutzschirm für Oligarchen

Wie Medien aus einer Anweisung der Kongressverwaltung zitierten, stelle die Tik-Tok-App ein »hohes Risiko aufgrund einer Reihe von Sicherheitsproblemen« dar. Die Abgeordneten und ihre Beschäftigten dürfen demnach die App nicht mehr auf ihre Diensthandys herunterladen oder müssen sie von diesen Mobilfunkgeräten löschen, wie die Sender NBC und CBS unter Berufung auf das interne Schreiben meldeten. Mit diesem Schritt wird ein Verbot von Tik-Tok auf allen Handys der Regierung vorweggenommen, das demnächst in Kraft treten soll. Auch US-Staaten wie Texas, Georgia, Maryland, South Dakota, South Carolina und Nebraska sowie das US-Militär wiesen ihr Personal an, die App nicht mehr auf Dienstgeräten zu nutzen, wie CBS berichtete.

Für Sevim Dagdelen, Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss und Sprecherin der Fraktion für internationale Politik, steht außer Frage, dass die Begründung für diese Maßnahmen nur ein Vorwand ist. »Das Tik-Tok-Verbot unter vorgeschobenen Sicherheitsinteressen spannt wie der Huawei-Bann einen protektionistischen Schutzschirm für die Techoligarchen im Silicon Valley und soll den jederzeitigen Zugriff der US-Geheimdienste auf die sozialen Medien im eigenen Land sicherstellen«, erklärte sie am Dienstag gegenüber jW. Die »Ausschaltung des unliebsamen Konkurrenten« komme einem Angriff auf die Informationsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger gleich, so Dagdelen.

Die Verbannung der App von den Diensthandys des Repräsentantenhauses könnte die Vorstufe zu einem generellen Verbot von Tik-Tok in den USA sein. Darauf deutet ein Gesetzentwurf hin, den US-Abgeordnete der beiden großen Parteien Mitte Dezember in die Kongresskammern eingebracht haben. Der Entwurf sieht vor, dass in den USA soziale Netzwerke mit mehr als einer Million Nutzern blockiert werden können, wenn diese Plattformen aus als feindlich eingestuften Staaten wie China oder Russland stammen oder unter deren Einfluss stehen. Namentlich genannt werden in dem Gesetzentwurf nur Tik-Tok und dessen chinesische Mutterfirma Byte Dance.

Die Äußerungen der für die Gesetzesinitiative verantwortlichen Kongressabgeordneten machen die Stoßrichtung deutlich. Die Daten, die Tik-Tok von zig Millionen US-Amerikanern sammle, würden benutzt, um deren Feeds zu manipulieren und Wahlen zu beeinflussen, phantasierte der als reaktionärer Hetzer bekannte republikanische Senator Marco Rubio in einer Pressemitteilung. »Hier geht es nicht um kreative Videos, sondern um eine App, die jeden Tag die Daten mehrerer Millionen amerikanischer Kinder und Erwachsener sammelt«, erklärte er. Sein Parteikollege Michael Gallagher aus dem Repräsentantenhaus verstieg sich gar zu dem Vergleich, wenn Tik-Tok in den USA geduldet werde, sei das so, als hätte die Sowjetunion im Kalten Krieg die Zeitungen New York Times und Washington Post aufgekauft.

FBI-Chef trägt vor

Mit einer ähnlich kruden Analogie hatte bereits Anfang Dezember der Generalstaatsanwalt des Bundesstaats Indiana, Theodore »Todd« Rokita, zwei Klagen gegen Tik-Tok begründet, die er wegen angeblich irreführender Angaben zur Datensicherheit eingereicht hatte. Die Plattform sei ein »Trojanisches Pferd« Chinas, erklärte er. Tik-Tok sei im Besitz hochsensibler persönlicher Daten von US-Nutzern, und diese seien, anders als behauptet, nicht vor dem Zugriff der Kommunistischen Partei geschützt. In dasselbe Horn stieß, ebenfalls Anfang Dezember, der Direktor der US-Bundespolizei FBI, Christopher Wray. Er erklärte die Plattform, die sich durch bunte und unterhaltsame Clips innerhalb weniger Jahre zur Nummer eins bei Teenagern und der »Generation Z« mauserte, zu einer Bedrohung der nationalen Sicherheit. Die chinesische Regierung habe die Kontrolle über den Algorithmus, der den Nutzern Inhalte vorschlage, behauptete der FBI-Chef bei einem Vortrag an der Universität von Michigan. Das gebe ihr die Möglichkeit, »den Inhalt zu manipulieren und, wenn sie wollen, ihn für Einflusskampagnen zu nutzen«. Bereits im Juli 2020 hatte der damalige US-Präsident Donald Trump mit einem Verbot der Plattform in den USA gedroht und versucht, einen Verkauf an US-Konzerne zu erzwingen, allerdings erfolglos.