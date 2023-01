ZUMA Press/imago/Montage jW

Kohle

Zu jW vom 28.12.: »Fossiles Rollback«

Von wegen Energiewende! Die Steinkohleimporte aus Kolumbien haben nach einem Factsheet von FIAN, Misereor und anderer NGO seit Beginn des Wirtschaftskriegs gegen Russland »sprunghaft zugenommen«. Am 6. April 2022 hat ja der Bundeskanzler bei Iván Duque, dem Vorgänger des jetzigen kolumbianischen Präsidenten, angerufen und flehentlich um eine Steigerung der Kohlelieferungen gebeten, um das Kohleembargo gegen Russland zu kompensieren. Eine Verfassungsklage indigener Gemeinden, die gegen den Ausbau der größten Kohlemine des Landes El Cerrejón geklagt hatten, ist bisher offenbar erfolglos gewesen. Der Kohleabbau ist mit gigantischen Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen in den Regionen Guajira und Cesar verbunden. »Die Kohleunternehmen kommen ihren Sorgfaltspflichten nur mangelhaft nach«, heißt es in dem Factsheet. Besonders dramatisch sind die Folgen des Tagebaus für die Einheimischen bei der Mine El Cerrejón in der Region La Guajira. 35 Gemeinden wurden zwangsgeräumt, nur fünf davon vereinbarungsgemäß umgesiedelt und entschädigt. Der Kohlefeinstaub verursacht Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch Fehlgeburten. Der Grundwasserspiegel ist aufgrund des ungeheuren Wasserverbrauchs der Mine massiv gesunken. Der Trinkwassermangel ist lebensbedrohlich. Der sinkende Grundwasserspiegel zerstört auch den tropischen Trockenwald und andere Ökosysteme. Flüsse wurden teilweise umgeleitet. Die Einleitung giftiger Chemikalien und Schwermetalle verseucht das Wasser und hat 30 Flüsse geschädigt. Kurzum, ein riesiges Gebiet wird unbewohnbar. Allein die Mine von El Cerrejón hat eine Ausdehnung von 69.000 Hektar. Unsere Regierung nimmt um der Unabhängigkeit von Russland willen unabsehbare soziale und ökologische Schäden im fernen Kolumbien in Kauf, damit unsere Betriebe und Haushalte nicht unter Energiemangel leiden.

Georg Auernheimer, Traunstein

Kampf

Zu jW vom 31.12./1.1.: »Fahimis Aussagen ›verheerend und falsch‹«

Yasmin Fahimi sollte schnellstens versuchen, ihren Blödsinn zu korrigieren. Sie überholt ja noch die Ampelkoalition rechts! Seit wann lässt sich die Gewerkschaftsbewegung erpressen? Kampf ist angesagt gegen die Dividenden und Boni Einstreichenden, und wenn es sein muss, dann auch gegen eine solche DGB-Vorsitzende.

Klaus Mucha, Berlin

Kultur

Zu jW vom 28.12.: »Status aberkannt«

Zwei Tage vor Weihnachten hörte ich im Deutschlandfunk Kultur ein Gespräch mit einem ukrainischen Kulturfunktionär. Sehr bestimmt und wortreich erklärte der Offizielle, dass man die auch in der Ukraine vor allem zu Weihnachten beliebten Ballette von Tschaikowski weder Erwachsenen noch Kindern zumuten dürfe und könne. Als ich das hörte, musste ich an meinen Besuch 1981 in Wolgograd denken. Dort befindet sich eine Gedenkstätte mit der Skulptur einer Frau auf dem Gipfel des Mamajew-Hügels: Mutter Heimat. Das Schwert in ihrer Hand symbolisiert den Widerstand und den Willen des ganzen Volks, seine Heimat zu verteidigen. Viele Leserinnen und Leser werden Fotos der »Mutter Heimat« kennen. Was aber nicht oder nur selten erwähnt wird, ist der unterhalb des Mamajew-Hügels gelegene »Saal des Soldatenruhms«. Der Schlacht um und in Stalingrad, die am 3. Februar 1943, also vor bald 80 Jahren mit der Kapitulation der 6. Armee der Wehrmacht zu Ende ging, sind zwischen 500.000 und 700.000 Rotarmisten zum Opfer gefallen. Stalingrad ist mehr als ein Symbol oder ein Wahrzeichen. Hier fand die Vorentscheidung im Kampf gegen den Faschismus statt. Als wir, meine Frau, ich und unsere beiden Kinder, die Halle damals betraten, stockte uns der Atem. In einer Art Endlosschleife hörten wir die »Träumerei« aus den Kinderszenen von Robert Schumann. Sie wird dort von morgens bis abends gespielt – bis heute. Die Sowjetunion hat zu keiner Zeit, weder vor noch während des Zweiten Weltkriegs und auch nicht im Kalten Krieg die Werke von Beethoven, Schubert, Goethe und Schiller geächtet. Da sich die Bundesregierung mit Auftrittsverboten für russische Künstler mit der ukrainischen Kulturpolitik gemein macht, mit keinem Wort dem ukrainischen Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels widerspricht, der alle Russen bis hin zu Puschkin schuldig spricht, zeigt, dass wir es mit einer werteorientierten Kriegstreiberampel zu tun haben.

Hans Schoenefeldt, Berlin

Kirche

Zu jW vom 2.1.: »Glaube und Vernunft«

Kein Halleluja für Ratzinger. Mit Verwunderung habe ich die Würdigung des verstorbenen Papstes Benedikt XVI. gelesen, die mit hohem theologischen Anspruch brillierte. Leider wurde mit keinem Wort erwähnt, dass der ehemalige deutsche Kardinal Ratzinger als persönlicher Berater des polnischen Papstes Johannes Paul II. (Wojtyla), der sich den Kampf gegen den Kommunismus auf die Fahne geschrieben hatte, nach Rom geholt wurde, und zu dessen engstem Berater wurde. Nach dem weltoffenen, sozialen Johannes XXIII. organisierte Ratzinger dort die antikommunistische Rolle rückwärts gegen die lateinamerikanischen Bischöfe der Befreiungstheologie, rehabilitierte einen englischen Bischof, der den Holocaust leugnete, zog gegen die Vertreter der »Kölner Erklärung« von 1989 zu Felde, die eine Liberalisierung der katholischen Kirche anstrebten, verhinderte die Zusammenarbeit mit evangelischen Christen, behinderte die Verfolgung von Pädophilen in seiner Kirche und interessierte sich wenig für die kriminellen Machenschaften der Vatikanbank. Dafür hielt er tagelange Reden über Glauben und Vernunft und gab sich anscheinend erfolgreich den Anstrich eines Wissenschaftlers. Sein Konservatismus und aggressiver Antikommunismus konnte den Zerfall der Kirche nicht aufhalten, höchstens zeitweilig bemänteln. Der jetzige friedfertige und soziale Papst darf sich freuen, ihn endlich zu begraben. Als Margaret Thatcher starb, sang man auf Englands Straßen: The witch is dead …

Lore Nareyek, per E-Mail