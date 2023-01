Office of the Press Secretary/Handout via REUTERS Notwendige Annäherung: Der philippinische Präsident Marcos mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi (Beijing, 4.1.2022)

An stark betonter Symbolik hat es dem Staatsbesuch des philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos in Beijing nicht gemangelt. Es sei seine erste Auslandsreise im Amt in ein Land jenseits des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN, hob Marcos hervor und nannte dies »bedeutend«. Wang Wenbin, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, wies seinerseits darauf hin, Marcos werde in der chinesischen Hauptstadt als erster offizieller Gast im neuen Jahr empfangen; auch Wang maß dieser Tatsache erhebliche Bedeutung bei und gab Chinas Hoffnung Ausdruck, man könne ein neues »goldenes Zeitalter« in der »bilateralen Freundschaft« einleiten. In Manila wiederum hatte es schon vor Marcos’ Abreise geheißen, man werde in den Beziehungen zwischen beiden Ländern »einen Gang hinaufschalten«. Steht also alles nur zum besten zwischen Manila und Beijing?

Nicht wirklich. Marcos hat nach seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer begonnen, die traditionelle außen- und militärpolitische Kooperation der Philippinen mit den USA, die in den vergangenen Jahren zurückgeschraubt worden war, wieder zu intensivieren. Das ist keine Marginalie. Der Inselstaat ist Teil der sogenannten ersten Inselkette östlich Chinas, die von Japans südlichen Inseln, darunter Okinawa, über Taiwan und eben die Philippinen bis Borneo reicht; US-Strategen legen erheblichen Wert darauf, sie so umfassend wie möglich zu kontrollieren, weil dies die Chance bietet, die Marine der Volksrepublik vor der chinesischen Küste einzusperren und zudem von der Inselkette aus China zu attackieren. Tokio hat erst kürzlich beschlossen, die Fähigkeit der japanischen Streitkräfte zu Angriffen auf feindliches Territorium auszubauen. Taiwan wird verstärkt von den USA aufgerüstet. Aktuell werden Pläne für gemeinsame Nuklearmanöver Südkoreas und der Vereinigten Staaten diskutiert. Washington baut zusätzlich zu alldem seine Militärpräsenz in Nordaustralien aus.

Dem US-»Feuerring« um China, wie ihn ein einflussreicher deutscher Stratege einst nannte, gehören in den Washingtoner Militärplanungen auch die Philippinen an. Die Tatsache löst in Manila trotz aller Bereitschaft, mit Washington zu kooperieren, nicht unbedingt nur ein zufriedenes Wohlgefühl aus. Abgesehen davon, dass die Philippinen China brauchen, um neue Investoren für ihre wacklige Wirtschaft aufzutun: Sich auf die gefährliche Rolle eines unversenkbaren US-Flugzeugträgers reduzieren zu lassen, das entspricht kaum ihren Interessen. Insofern ging es bei Marcos’ Staatsbesuch vor allem darum, ein Gegengewicht gegen Washingtons Einfluss im eigenen Land aufzubauen. Auch der Versuch, den Inselstreit im Südchinesischen Meer zu lösen oder zumindest zu dämpfen, ist in Manilas Sinn: Gelingt es, eine Eskalation des Konflikts zu einem Krieg zu verhindern, dann werden die Philippinen mit ihrer US-Militärpräsenz nicht selbst zum Angriffsziel. Daher also die hehre Symbolik anlässlich des Staatsbesuchs.