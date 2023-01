Berlin: Landeswahlleiter mit Vorarbeit zufrieden

Berlin. Berlins Landeswahlleiter Stephan Bröchler ist zuversichtlich, dass es bei der Wiederholungswahl am 12. Februar zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten keine neue Pannenserie geben wird. »Die Stimmzettel sind alle gedruckt, und sie sind auch alle in den Bezirken und Wahllokalen«, sagte Bröchler am Mittwoch. Man habe das »so organisiert, dass alles frühzeitig da ist. Da sind wir im grünen Bereich«. Man habe versucht, Lehren aus der Wahl 2021 zu ziehen. Man betrete mit der Wiederholungswahl in Berlin Neuland. (dpa/jW)