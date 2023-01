Seoul droht mit A-Bombe

Südkoreanisches Verteidigungsministerium/AP/dpa Bereit zur Aufrüstung mit US-Nuklearwaffen: Kampfflugzeuge der südkoreanischen Luftwaffe vom Typ »F-15« (24.5.2022)

Ist US-Präsident Joseph Biden nicht genau informiert über den Konflikt auf der Koreanischen Halbinsel? Der hat sich zum Jahreswechsel so weit hochgeschaukelt, dass Bidens südkoreanischer Amtskollege Yoon Suk Yeol in einem am Montag in der Zeitung Chosun Ilbo veröffentlichten Interview davon sprach, dass die Vereinigten Staaten und Südkorea überlegten, bei kommenden Manövern gemeinsam den Einsatz von Atombomben zu üben. Das heißt, dass die US-Armee im Kriegsfall den südkoreanischen Streitkräften eigene Nuklearwaffen überlassen würde. Ganz ähnlich, wie man es in der Bundesrepublik unter dem Begriff der »nuklearen Teilhabe« versteht – die Deutschland jederzeit zum Ziel eines »Präventivschlags« machen könnte.

Am selben Tag in der US-Hauptstadt Washington danach gefragt, verneinte Biden jedoch, dass entsprechende Gespräche stattfinden. Bidens Dementi wurde allerdings am Dienstag von südkoreanischer Seite widerrufen. Yoons Sprecherin Kim Eun Hye bekräftigte gegenüber der Presse, dass »als Reaktion auf ­nukleare Drohungen aus Nordkorea« sehr wohl ein »gemeinsamer Einsatzplan für die Nuklearbomben« diskutiert werde. Ganz ähnlich war zuvor von seiten des Nationalen Sicherheitsrats der USA präzisiert worden, dass die USA und Südkorea »eine koordinierte und konkrete Reaktion« auch für den Fall des Einsatzes von Atomwaffen durch Nordkorea vorbereiteten. In Presseberichten wurde darauf hingewiesen, dass das nur konsequent sei, nachdem die Militärführungen beider Länder im November beschlossen hätten, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen.

Am Mittwoch drehte Yoons Sprecherin Kim weiter an der Eskalationsspirale. Sie ließ verlauten, dass ein 2018 mit Nordkorea geschlossenes Abkommen über eine Pufferzone ausgesetzt werde, sobald die Volksrepublik nochmals Südkoreas »Grenzen« verletze. Ende Dezember waren nach Angaben aus Seoul fünf Drohnen nordkoreanischer Herkunft in den »südkoreanischen Luftraum« eingedrungen. Yoons Sprecherin kündigte im Gegenzug eine »großangelegte Produktion kleiner Drohnen« an, die »schwer zu orten« seien. Zweck sei der Aufbau militärischer Kapazitäten für »großangelegte Gegenoffensiven«. Seoul prangert zudem Pjöngjangs Raketentests an. Nordkorea hatte wiederholt Interkontinentalraketen aufsteigen lassen, die theoretisch das US-amerikanische Festland erreichen könnten. Beklagt wurde auch, dass Nordkorea zum Jahreswechsel drei Raketen kurzer Reichweite zündete – Hintergrund war, dass Seoul einen militärischen Satelliten in den Orbit geschickt hatte.

Am Wochenende hatte Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un den USA und Südkorea auf der Jahresabschlusstagung der regierenden Arbeiterpartei vorgeworfen, Pjöngjang »militärisch extrem unter Druck zu setzen«. Seoul und Washington hätten vor, »eine Art regionaler NATO« zu gründen. Das Hin und Her um eine mögliche »nukleare Teilhabe« Südkoreas nach dem Vorbild der BRD dürfte Kim nachträglich bestätigen. Als Reaktion auf die westliche Bedrohung kündigte Kim an, die Aufrüstung zu forcieren, um die eigene nukleare Schlagkraft zu verbessern. Taktische Atombomben sollten in Serie gefertigt werden, und so schnell wie möglich wolle man selbst einen Spionagesatelliten ins All schicken. Die »Weltuntergangsuhr« steht auch auf der Koreanischen Halbinsel auf kurz vor zwölf.