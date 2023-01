Ohne Gnade

gemeinfrei Villa Gesell, Großraum Buenos Aires

Einen wunderschönes und gesundes neues Jahr! Gestern begann in der Kleinstadt Dolores (Provinz Buenos Aires) die Hauptverhandlung gegen acht junge Rugbyspieler, die beschuldigt werden, in der Nacht auf den 18. Januar 2020 vor den Toren der Disco »Le Brique« im Atlantikbadeort Villa Gesell den 18jährigen Jura­studenten Fernando Báez Sosa getötet zu haben. Die Anklage lautet »Mord mit doppelter Schwere aus Heimtücke und Vorsatz, verübt von zwei oder mehr Personen«. Bei einem entsprechenden Urteil sieht dies eine lebenslängliche Strafe vor.

Für den Prozess zitierten die Richter Christian Rabaia, Emiliano Lázzari und die Richterin María Claudia Castro des Strafgerichts von Dolores über 170 Zeugen. Die Urteilsverkündung wird für den 31. Januar erwartet. Zunächst sollen die bei der Straftat nicht anwesenden Eltern gehört werden. Die Angeklagten haben bis heute keine Aussagen gemacht. »Chicos, kein Wort zu niemandem«, hatte der Angeklagte Ciro Pertossi via Whats-App seinen Kumpels Stillschweigen auferlegt. Vor drei Jahren hatte Baéz im »Le Brique« einen Streit mit den Rugbyspielern (jW berichtete). Die Rausschmeißer hielten sich nicht an die Vorschriften und entfernten beide Gruppen separat aus dem Konsumtempel. »Den schnapp’ ich mir als Trophäe«, sagte Máximo Thomsen, der Báez laut Anklage ausgiebig ins Gesicht getreten haben soll, während dieser schon nur noch auf dem Boden kniete. Laut Untersuchungen war er es, der den tödlichen Tritt verübte.

Die Tat wurde von zahlreichen Überwachungskameras dokumentiert, ebenso das anschließende kontemplative Frühstück der rugbyspielenden Bürgerkinder im McDonald’s um die Ecke. Auch die Rugbyspieler filmten mit ihren Mobilfunktelefonen exzessiv dieses miese, brutale Abenteuer ihres Lebens. Lucas Pertossi nahm den »Kampf« mit seinem I-Phone auf und verhinderte gleichzeitig, dass Báez geholfen wurde. Die Rugbyspieler sollen die Tötung von Baéz geplant haben. Die Untersuchung ergab zudem, dass es unter den Angeklagten zwei Gruppen gab, die im Moment des Todes ihres Opfers verschiedene Aufgaben erfüllten. Laut Staatsanwältin Verónica Zamboni sollen ihn Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli und Blas ­Cinalli von hinten angegriffen und dabei ihre numerische und physische Überlegenheit ausgenutzt haben. Sie schlugen und traten ihn so lange, bis er ohnmächtig wurde. Zamboni: »Die Tritte ins Gesicht und an den Kopf verursachten innere und äußere Verletzungen, die einen durch das schwere Kopftrauma und neurogenen Schock verursachten Herzstillstand zur Folge hatten und so den unmittelbaren Tod bewirkten.« ­Ayrton Viollaz, Lucas und Luciano Pertossi sollen eine wesentliche Rolle dabei gespielt haben, den Tatort vorsätzlich abzuschirmen, um Hilfe für das Opfer unmöglich zu machen und so den Mord erst zu ermöglichen. Juan Guarino und Alejo Milanesi wurden bereits im Laufe des Prozesses »aus Mangeln an Beweisen« aus der Haft entlassen. Ebenso der zu Unrecht beschuldigte und nicht in Villa Gesell anwesende Pablo Ventura, den die Täter als »Bauernopfer« auserkoren hatten. Die drei sollen nun als Zeugen aussagen.

Nach der ersten Anhörung werden die Angeklagten nur noch via Zoom befragt, um die paraguayischen Eltern des toten Fernando, Silvino und Graciela, von ihnen zu trennen. Seine Mutter sagt: »Sie töteten Fernando auf die grausamste Art und Weise, sie massakrierten ihn, ohne Erbarmen.« Fernando war ihr einziges Kind. Er wollte vier Tage Urlaub mit seiner Freundin Julieta verbringen. Er war dunkelhäutig und hat indigene Vorfahren. Dolores, wo der Prozess stattfindet, wurde nach der Unabhängigkeitserklärung Argentiniens 1817 als erste Stadt gegründet, um eine Barriere gegen die indigene Bevölkerung zu schaffen und diese südlich des Flusses Salado zu halten.