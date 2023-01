Verhinderter Bombenleger

Philip Schilf/imago In einem Propagandavideo von den Testsprengungen sind jene Fassadenreliefs der ehemaligen Heeresreitschule Krampnitz gut erkennbar (22.5.2016)

Mal wieder so ein »Einzelfall«: Ein jugendlicher Neonazi aus Potsdam muss sich ab dem 13. Februar 2023 vor Gericht wegen der Vorbereitung eines rechtsterroristischen Anschlags verantworten. Dies hat das Landgericht Potsdam bestätigt, wie der Tagesspiegel am Freitag online berichtete. Der mutmaßliche Täter soll im Frühjahr 2021 einen Anschlag geplant und sich dafür über die Herstellung von Sprengstoff informiert haben. Vier Sprengsätze soll er auch tatsächlich hergestellt und auf einem ehemaligen Kasernengelände in Potsdam getestet haben. Insgesamt sind laut Gericht neun Verhandlungstage angesetzt, eine Entscheidung werde für den 3. Mai 2023 erwartet. Verhandelt werde der Fall unter Ausschluss der Öffentlichkeit, da der Angeklagte zur Tatzeit noch minderjährig gewesen sei.

Bei dem Neonazi handelt es sich offenbar um den bei seiner Festnahme im Sommer 2022 17jährigen »Lukas F.« aus Potsdam. So jedenfalls nennt ihn die Springer-Presse. Lukas sei nicht sein wahrer Name, man wolle die Identität des Faschisten schützen, wie es in einem Bericht des sogenannten Axel-Springer-Investigation-Teams vom 18. Juli 2022 heißt. Dieses habe demnach ein Jahr lang unter anderem Chats von »F.« dokumentieren können. Darin habe er vom Holocaust an Millionen Jüdinnen und Juden durch die Nazis geschwärmt.

»F.« sei der Wortführer einer Gruppe, der er den obskuren Namen »Totenwaffen« gab. Eine von dem Springer-Team zitierte antisemitische Nachricht des gleichnamigen Nutzers »Totenwaffen«, hinter dem »F.« vermutet wird, lautet: »100 Prozent. Jewgela Merkel. Ich wette, dass ich irgendwann mal so wütend werde, dass ich eine Bombe auf den nächsten Ort legen werde, an dem Jewgela ihre Rede hält.« Andere jugendliche Chatteilnehmer hätten Profilnamen wie »Gas Jews« (Juden vergasen), ausgetauscht worden seien »Todeslisten«, Morddrohungen gegen Politiker und Pressevertreter sowie Anleitungen zum Bombenbau. Im Messenger-Dienst Telegram sei Ende 2020 der Kanal »Totenwaffen« gegründet worden, wie das Portal Belltower News der Amadeu-Antonio-Stiftung am 7. Juni 2022 berichtete. Stellenweise über 100 Mitglieder habe der Kanal gezählt, in dem nur eine einzige Person Inhalte verbreitet habe – mutmaßlich »Lukas F.«, der Welt zufolge zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt war.

Ein per Telegram veröffentlichtes Propagandavideo zeige »F.« und dessen Testsprengungen auf dem Gelände der ehemaligen Heeres-Reitschule Krampnitz, wie der Verein Democ e. V. am 4. Juni 2022 auf Twitter mitteilte. Zu sehen sei, wie der Fuß eines Bauzaunes gesprengt wird. Auch wurden demnach Graffiti mit Hakenkreuzen, mit sogenannten Siegrunen, und mit einer E-Mail-Adresse von »Totenwaffen« zur Rekrutierung hinterlassen. Auf Propagandabildern, die Welt am 22. Juli 2022 zitierte, zeigt »F.« den Hitlergruß und trägt, auch in militärischer Kampfmontur, die szenetypische Totenkopfmaske. Sie ist das Erkennungszeichen einer Reihe von rechtsterroristischen Zusammenschlüssen und wurde zu einem der Logos des bis 2017 betriebenen faschistischen Onlineforums »Iron March«.

Ideologisch lässt sich »F.s« »Totenwaffen«-Projekt dem rechtsterroristischen Akzelerationismus zuordnen. In diesem Kontext bezeichnet der Begriff das Bestreben, den angeblich bevorstehenden Untergang der herrschenden Ordnung mit Waffengewalt und Mordanschlägen zu beschleunigen. Ziel ist die von jenen Neonazis ersehnte »weiße Vorherrschaft« (englisch »White Supremacy«), meist in Form eines Ethnostaats.

»Totenwaffen« zählt damit zu einem Teil des weltweiten Netzwerks faschistischer Zusammenschlüsse wie der »Atomwaffen-Division«. Laut einer vom Welt-Bericht vom 22. Juli 2022 gezeigten Rekrutierungsgraphik strebt »Totenwaffen« die neonazistische »Revolte« an, für die man sich zusammenschließen solle. »Wenn die Zeit kommt, hat jeder Weiße gegen Feinde unserer Rasse zu kämpfen«, heißt es dort. Gemeint sind »Juden, Nichtweiße, Rassenverräter, Liberale/Linke, Marxisten«.