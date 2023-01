Rotlicht: Drohnenkrieg

Libkos/AP/dpa Ukrainische Soldaten starten eine Drohne nahe der Grenze zur Donezker »Volksrepublik« (15.12.2022)

In der Kriegführung werden Drohnen – Unmanned Aerial Vehicles (UAV) bzw. unbemannte Luftfahrzeuge, wie der Fachausdruck lautet – bereits seit Jahrzehnten und zu verschiedenen Zwecken genutzt. Bekannt ist etwa, dass Israel sie schon 1973 im Jom-Kippur-Krieg einsetzte, um feindliche Stellungen auszuspionieren. Darüber hinaus wurden sie als eine Art Lockvogel für die ägyptische Flugabwehr benutzt: Diese verausgabte sich an ihnen und war danach nicht mehr in der Lage, angreifende israelische Kampfjets zu attackieren. Die Vereinigten Staaten griffen seit den 1990er Jahren in wachsendem Umfang auf UAV zurück, um ihre Aufklärung zu optimieren – erst im Irak-Krieg 1991, dann in den Kriegen in Jugoslawien.

Eine neue Phase der Kriegführung mit Drohnen begann im Oktober 2001, als die USA dazu übergingen, mit »Predator«-Killerdrohnen führende Funktionäre von Al-Qaida und den Taliban zu jagen. In den folgenden Jahren setzten die U. S. Armed Forces und die CIA Drohnen nicht nur in Afghanistan, sondern auch in Pakistan, im Jemen, in Somalia sowie in weiteren Staaten ein. Ab dem Jahr 2007 traten Drohnenmorde an feindlichen Kämpfern in der US-Kriegführung systematisch an die Stelle der Verschleppung von Terrorverdächtigen. Dabei kamen oft auch Zivilpersonen ums Leben. Das in London ansässige Bureau of Investigative Journalism konnte für die Zeit von 2004 bis 2020 16.901 Todesopfer des US-Drohnenkriegs nachweisen, darunter mindestens 2.200 Zivilisten und bis zu 454 Kinder. Vermutlich liegen die wirklichen Opferzahlen noch deutlich höher.

Der nächste Sprung in der Entwicklung des Drohnenkriegs erfolgte im Jahr 2020. Eine zentrale Rolle dabei spielte die Türkei. Sie hatte bereits 2019 UAV, die sie selbst produzierte – insbesondere die »Bayraktar TB2« –, im Libyen-Krieg eingesetzt; Anfang 2020 nutzte sie diese in Nordsyrien, im Herbst 2020 stellte sie das Gerät Aserbaidschan für den Krieg gegen Armenien zur Verfügung. Im Südkaukasus zeigte sich recht rasch, dass die Kombination aus überlegener Gefechtsfeldaufklärung – nicht zuletzt dank UAV –, präzisen Angriffsoptionen und zusätzlicher Verwendung sogenannter Loitering Munition einen tödlichen Mix bildete, dem Armeniens Streitkräfte nicht gewachsen waren. Loitering Munition, das sind Drohnen, die längere Zeit über einem Einsatzgebiet kreisen können, um sich dann, sobald sie ein geeignetes Ziel entdecken, kamikazeartig auf dieses zu stürzen. Mit Blick auf die komplexe Drohnenkriegführung im Südkaukasus sprachen erfahrene Spezialisten damals von einer »Revolution in der Kriegführung mit UAV«.

Selbstverständlich werden Drohnen auch im Ukraine-Krieg genutzt, und zwar von beiden Seiten. Zu Beginn des Krieges setzte die Ukraine die »Bayraktar TB2«-Drohnen, die die Türkei ihr geliefert hatte, recht erfolgreich gegen die angreifenden russischen Truppen ein. Schon bald gelang es der russischen Flugabwehr jedoch, sich auf sie einzustellen und sie verlässlich auszuschalten. Die russischen Streitkräfte verwenden ihrerseits seit dem Herbst iranische »Shahed 136«-Drohnen, eine Art Loitering Munition, die schwieriger per Radar zu erkennen ist als die »Bayraktar TB2« und in kleinen Schwärmen losgeschickt werden kann; damit ist sie kaum umfassend abzuwehren. Zudem kostet sie nur 20.000 US-Dollar pro Stück, während der Preis für eine »Bayraktar TB2« im Millionenbereich liegt. Die Ukraine wiederum wird seit einiger Zeit mit US-»Switchblade«-Drohnen beliefert, die im Rucksack transportiert werden können und sich wie die »Shahed 136« auf ihr Ziel stürzen, aber eine Reichweite von nur zehn Kilometern haben; die »Shahed 136« schafft bis zu 2.500 Kilometer. Beide Seiten setzen zudem allerlei weitere Drohnen ein. Die Bedeutung von UAV für die Kriegführung steigt rasant.