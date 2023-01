Steuermann des Tages: Franziska Giffey

Michele Tantussi/REUTERS Franziska Giffey

Die Sache war ja schon bizarr gestartet. Vor ihrer Amtszeit als Berliner Bürgermeisterin hatte sich erwiesen, dass Franziska Giffeys Doktorarbeit nicht gar allzu vollständig auf ihrem Mist gewachsen ist. Die damalige Bundesministerin für Familie und allerlei sonst sah sich nicht länger in der Lage, ihr Amt glaubwürdig auszuüben. Vier Monate vor Ablauf der Amtszeit. Und so hatte sie auch gleich viel mehr Zeit für den längst geplanten Berliner Wahlkampf. Eine Betrügerin im Ministerium: undenkbar. – im Roten Rathaus: why not?

Bizarr soll’s jetzt weitergehen. Die Wiederholung der Wahl von 2021 steht wegen »systemischer Mängel« an. Und Giffey weiß, was für sie spricht: »In schwerer See wechselt man nicht den Steuermann.« Auch diesen Spruch hat sie eigentlich geklaut. In »Wag the Dog« gibt es »Don’t change horses in mid-stream«, allerdings als Beispiel einer sagenhaft bescheuerten Wahlkampagne.

Nur wer ahnt, dass buchstäblich nichts für ihn spricht, hat nötig, darauf hinzuweisen, dass ohne ihn alles noch schlimmer werden könnte. Leere macht derweil den roten Faden aus, von dem Giffeys Kampagne durchzogen scheint. Ihr personaler Slogan: »Unsere Regierende«. Man muss an Klaus Lederers »Mit euch mach ich das« denken oder gleich an Die PARTEI: »Inhalte überwinden«. Auch die Überschrift, unter der die Kampagne insgesamt auf uns zurollt, ist bis zum Rand mit Leere gefüllt: »Zusammen Berlin«.

Zusammen Berlin was jetzt? – teurer machen? gentrifizieren? abfackeln? Ja, nee, schon klar.

Wenigstens daran aber, dass die Wahl wiederholt werden muss, trägt Giffey keine Schuld. Die Fehler, die dazu geführt haben, seien, so betont sie, »vor meiner Amtszeit geschehen«. Man darf ihr das schon glauben, denn mit Fehlern, die sie vor ihrer Amtszeit begangen hat, kennt sie sich nun wirklich aus.