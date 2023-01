Rechte legen Feuer

Agustin Marcarian/REUTERS Camacho-Anhänger liefern sich in Santa Cruz Auseinandersetzungen mit Einsatzkräften (2.1.2023)

In Bolivien setzen Anhänger des am 28. Dezember 2022 verhafteten rechten Oppositionspolitikers Luis Fernando Camacho ihre gewalttätigen Aktionen fort. Das Nachrichtenportal Telesur berichtete am Dienstag, dass Mitglieder der ultrarechten Gruppe »Unión Juvenil Cruceñista« (UJC) am Vortag versucht hätten, das Polizeipräsidium in Santa Cruz niederzubrennen. In der vergangenen Woche hatten UJC-Aktivisten bereits das örtliche Büro der Staatsanwaltschaft, eine Filiale der staatlichen Banco Unión und andere Gebäude, darunter das Haus des Ministers für öffentliche Arbeiten, Edgar Montaño, angezündet. Wie Regierungsminister Carlos Eduardo del Castillo erklärte, drohen den festgenommenen Tätern Anklagen wegen krimineller Vereinigung, öffentlicher Aufforderung zu Straftaten, Brandstiftung, schwerem Raub und anderen Delikten.

Camacho, der Gouverneur des von konservativen Wirtschaftseliten dominierten Departamentos Santa Cruz, war am vergangenen Mittwoch wegen des Vorwurfs der Unterstützung des Terrorismus, Verschwörung und Volksverhetzung im Zusammenhang mit dem Putsch gegen den gewählten Staatschef Evo Morales vor gut drei Jahren verhaftet worden. Nach dem Staatsstreich hatten Camachos Anhänger Wiphala-Fahnen verbrannt, die die indigene Bevölkerung des Landes und das plurinationale Selbstverständnis der gestürzten Regierung symbolisierten. Mehr als 30 Menschen waren getötet und Hunderte verletzt worden. Nachdem Camacho zunächst die seit März 2021 ebenfalls inhaftierte rechtskonservative Politikerin Jeanine Áñez unterstützt hatte, die sich nach dem Staatsstreich selbst zur »Interimspräsidentin« erklärt hatte, war er 2020 als Präsidentschaftskandidat angetreten, kam mit seiner fundamental-religiösen Rechtspartei »Creemos« aber gerade einmal auf 14 Prozent. Die von Morales angeführte »Bewegung zum Sozialismus« (MAS) mit dem Kandidaten Luis Arce ging mit 54,4 Prozent der Stimmen als Sieger aus der Wahl hervor.

Bei den Regionalwahlen im März 2021 konnte »Creemos« sich jedoch im Departamento Santa Cruz durchsetzen. Camacho wurde zum Gouverneur gewählt. Die wohlhabende, rohstoffreiche Region ist ein Zentrum der Fundamentalopposition gegenüber der linken Zentralregierung. Gemeinsam mit dem vom Exbürgermeister der Stadt Santa Cruz, Rómulo Calvo, angeführten »Bürgerkomitee« organisierte Camacho zuletzt in seinem Departamento einen »Generalstreik«, um eine vorgezogene Volkszählung zu erzwingen. Der rechten Opposition und den Wirtschaftsführern von Santa Cruz geht es vor allem um mehr politischen Einfluss, mehr Steuermittel und mehr Abgeordnetensitze im Parlament. Bei Auseinandersetzungen hatten Camachos Anhänger von der UJC bereits im November 2022 Verkaufsstände im Armenviertel »Plan 3000« der Stadt Santa Cruz geplündert, sowie Nachbarn und Gewerkschafter angegriffen, die die Händler schützen wollten, berichtete damals das Onlinemagazin La Época.

Während Oppositionsvertreter die Festnahme Camachos als »illegale Entführung« verurteilten, wies die Generalstaatsanwaltschaft darauf hin, dass die Verhaftung im Zusammenhang mit einem Verfahren erfolgt sei, das bereits im Oktober 2020 eröffnet wurde. Seit dem 28. November 2020 habe Camacho »volle Kenntnis« davon gehabt. Allerdings war der Gouverneur – laut einer Telesur-Meldung mindestens viermal Vorladungen zur Zeugenvernehmung nicht gefolgt. Im Haftbefehl, der am 31. Oktober 2022 ausgestellt wurde, heißt es, dass ein Verdacht auf das »mutmaßliche Begehen des Verbrechens des Terrorismus« bestehe. Nachdem er sich der Befragung mehrfach entzogen hatte, nahm die Polizei Camacho fest und überführte ihn nach La Paz, wo das Strafverfahren stattfinden soll. Am 30. Dezember 2022 ordnete Richter Sergio Pacheco zunächst vier Monate Untersuchungshaft an. Der Angeklagte beruft sich bislang auf sein Recht zu schweigen, da er der Justiz nicht traue. Er sei aber »stolz, Teil des größten Kampfes in der Geschichte Boliviens gewesen zu sein«, erklärte Camacho gegenüber der Öffentlichkeit und bezeichnete sich selbst als »Verteidiger der Demokratie«.