Arbeiten am Limit

imago/Busse Überarbeitet: Mehr als 77 Prozent der befragten Sozialarbeiter gehen davon aus, nicht bis zur Rente weiterarbeiten zu können

Fachkräfte im Bereich der Sozialen Arbeit sind in ihrem Beruf gefordert: Sie tragen für ihre Klientel große Verantwortung, müssen zugleich hohes Engagement zeigen und haben dabei mitunter tiefe Einblicke in schwierige Lebensumstände und Schicksale. Die Soziale Arbeit fordert – und macht die Fachkräfte nicht selten krank.

Zu diesem Ergebnis kommt die Studie »Professionelle Krise nach Corona? Steuerungsbedarf in der Sozialen Arbeit nach der Pandemie (CriCo)«, die am 28. Dezember veröffentlicht wurde. Erstellt wurde die Studie von Nikolaus Meyer, Professor für Profession und Professionalisierung Sozialer Arbeit an der Hochschule Fulda, und von Elke Alsago von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.

Im November 2022 wurden im Rahmen der Studie über 8.200 Beschäftigte aus verschiedenen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit online befragt: Beschäftigte aus Kindertageseinrichtungen, der Behindertenhilfe, den Jugendämtern, den Ganztagsschulen, aber auch aus Beratungsstellen und der Kinder- und Jugendarbeit.

Die Studienergebnisse zeigen ein Bild, das von sich verschlechternden Arbeitsbedingungen geprägt ist und das den eklatanten Personalmangel in der Sozialen Arbeit verdeutlicht. »Die Situation ist so brisant, dass wir schon heute erste Ergebnisse veröffentlichen, auch wenn die abschließenden Ergebnisse der Studie erst im März vorliegen«, erklärte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle bei der Vorstellung der Studie. Deshalb sei Handeln notwendig.

Die veröffentlichten Daten seien schockierend, erklärte Heidi Reichinnek, kinder- und jugendpolitische Sprecherin der Linke-Fraktion im Bundestag. Aber sie bestätigten die Alarmmeldungen, die ihre Partei in der Fläche registriere. Was sich momentan im Land abzeichne, sei im Grunde der Zusammenbruch der Kinder- und Jugendhilfe wie auch der Sozialen Arbeit. Es müsse alles getan werden, um das zu vermeiden.

Die Untersuchung macht deutlich: Die Beschäftigten kommen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeiten und sie haben kaum die Möglichkeit, sich zu erholen. Von den Befragten erklärten viele, dass sie die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen seit Ausbruch der Pandemie häufig ausfallen lassen, ansonsten würden sie die vorhandene Arbeit nicht schaffen. Knapp 40 Prozent gaben an, regelmäßig drei oder mehr Überstunden in der Woche zu machen. Über 60 Prozent gehen nach eigenen Angaben häufig oder sehr häufig an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Über 65 Prozent gaben an, bei ihrer Arbeit unter Zeitdruck zu stehen.

Mehr als 80 Prozent nehmen zudem eine deutliche Veränderung ihrer Arbeit wahr; besonders in Krippen, Kindergärten und Horten ist das der Fall, aber auch in Jugendämtern. Für die Beschäftigten ist der direkte Kontakt zu den Erziehungsberechtigten sowie den Kindern und Jugendlichen dringend notwendig, doch nun könne er nicht mehr in dem gewünschten Umfang gepflegt werden.

Schlechte Arbeitsbedingungen und ein erheblicher Personalmangel machen den Beruf unattraktiv. Nach Angaben von Verdi fehlen allein in den Kindertagesstätten 175.000 Fachkräfte. Der Umfang der zu leistenden Arbeit wird deshalb aber nicht kleiner – im Gegenteil: Ein Drittel der Befragten gab an, mehr arbeiten zu müssen, weil zu wenig Personal vorhanden ist.

Bei der skizzierten Problemlage kommen nach Ansicht von Studienautor Meyer mehrere Faktoren zusammen: Der ohnehin bestehende Personalmangel, die Zunahme von Menschen, die auf Hilfen angewiesen sind, die Verschlechterung ihrer Lebenssituation in der Coronapandemie sowie eine starke Krankheitswelle unter den Beschäftigten in der Sozialen Arbeit. Dies führe dazu, dass die Arbeit trotz individuellem Einsatz, Verzicht auf Pausen und Erholung sowie dem Ableisten von Überstunden nicht geschafft wird.

In der Folge entstehen Frust und Zweifel, die viele über einen Berufswechsel nachdenken lassen. Mehr als 77 Prozent der Befragten geht entsprechend davon aus, nicht bis zur Rente weiterarbeiten zu können. Besonders hoch liegt der Wert in Krippen und Kindergärten: Hier glauben 86,5 Prozent der Beschäftigten nicht daran, bis zur Rente im Beruf zu bleiben.