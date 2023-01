Nachschlag: Massen manipuliert

imago images/Parsons Media Sieht harmlos aus, ist es aber ganz und gar nicht: Dominic Cummings (r.), Chef der »Vote Leave«-Kampagne (London, 24.6.2016)

Die Redaktion der ARD meint: ein »Must-see«. Dem kann nur zugestimmt werden. Benedict Cumberbatch mal nicht als Dr. Strange oder Sherlock, sondern als Dominic Cummings, der Strippenzieher des »Brexits«. Die BBC-Produktion »Chronik eines Abstiegs« basiert auf Interviews mit Zeitzeugen und lässt am Ende Hoffnung zurück: »Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende.« Es geht um die durch und durch manipulierte Kampagne zu »Leave«, dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Die ultrarechten »Unabhängigkeitsbefürworter« rund um die pomadige Fraktion der UKIP eigneten sich nur bedingt für eine erfolgreiche Kampagne. Und so wurde Cummings engagiert, der das ganze tiefenpsychologisch anging und den »genialen« Slogan prägte: Take back control – die Illusion, dass früher alles besser war. Entscheidender aber: Die Daten zu drei Millionen Briten, die bislang auf keiner Wahl- oder Parteiliste zu finden waren – dank Cambridge Analytica und Barack Obama, der dieses »Potential« als erster entdeckt hatte. (si)