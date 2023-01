Der Mann an der Rampe

Mark Makela/REUTERS Dankbar für jedes Sandkorn: Bob Dylan (Dover, USA, 17.6.2017)

»Are you going to see Bob?«

Es ist der 5. November 2022. Meine einfache, feine Pension liegt einen Ballwurf vom Mehrzweckbau BIC entfernt, dem brutalistischen Bournemouth International Centre. Das Meer kann ich von hier aus riechen, und den ganzen Tag lang bin ich dort spazieren gewesen bei stürmischem Wind, habe den Surfern zugeschaut und mich während der regelmäßig wiederkehrenden Schauer untergestellt oder in einem Pub verkrochen. (Jackie Leven: »Nice and cold and grey and rainy«.) Nun aber, einen langen Hot shower und kurzen Nap später, ist es endlich Zeit, und ein Pärchen, das draußen vor der Tür noch schnell eine durchzieht, spricht mich an, aber ich merke, sie kennen die Antwort schon: »Are you going to see Bob?«

Ich bin kein Bob-Dylan-Fan der ersten Stunde, kein Dylanologe, kein Groundhopper, wie es manche sind, die Dylan für mehrere oder gar alle Europatermine nachreisen. Zu omnipräsent waren mir früher die ewig gleichen Greatest Hits, zu monochrom ihr Klangbild. Lange besaß ich von ihm aber auch nur die Greatest Hits, legte sie bald nur noch für »Just Like a Woman« auf. Erst an einem Sonnabend irgendwann in der Stadt, vielleicht in den frühen 90ern, in einem Plattenladen stöberte ich noch länger als sonst, konnte mich nicht lösen. Eine LP lief komplett durch. Die Stimme kannte ich, die Lieder nicht, aber ich merkte mir die Zeilen, das ewig lange »Joey«, das flehende, fließende »Sara«, das schneidende »Isis«: Schärfe, Groove, Wehmut und Sound (diese Violine von Scarlet Rivera!) in perfekter Symbiose. Das Album »Desire« von 1976 war – vergiss die Greatest Hits – mein Einstieg ins Dylan-Universum, welches mich seitdem durch alle Lebensphasen und -lagen begleitet.

Herbst 2022. Eine lange geplante Reise verhindert, dass ich Dylan in Krefeld (!) sehe. Aber ich bin es nicht nur ihm, sondern vor allem mir schuldig, ihn live, mit 81, auf dieser Tour, mit der sich dieses einzigartige Künstlerleben rundet, noch einmal zu erleben. England mag ich, Bournemouth liegt am Meer. Also hin.

Zum Konzert werde ich nichts schreiben. Die Tour wurde hinlänglich in den Feuilletons, Musikmagazinen und Blogs beschrieben. Auch in meiner jährlichen Bestenlistenspielerei hat der Auftritt nichts verloren; er eignet sich nicht zum Vergleichen und Kategorisieren. Einer, der sonst im Fanzine, für das ich manchmal schreibe, lange und kluge Konzertberichte verfasst, postet zum Berliner Konzert einfach eine Zeichnung. Man merkt ihr die Größe des Moments an. Livemusik, Performance, Poesie? Es ist Leben, sein Leben, unser Leben, alles.

Dylan spielt bis auf »Murder Most Foul« alle Songs seines letzten Albums, »Rough and Rowdy Ways« (2020). Ein Lied darauf, »My Own Version of You«, überführt die Frankenstein-Geschichte in neues transzendentales Terrain. Passend, dass Autorin Mary Shelley nur einen Spaziergang entfernt neben der St. Peter’s Church begraben liegt. Dazu spielt er mit seiner Band acht weitere Songs aus seinem Repertoire. Warum gerade diese Zusammenstellung, erschließt sich mir annähernd, wenn ich die Texte lese und höre, ich kann es erfühlen, wenn ich dabei bin – und ich muss dabei sein –, aber ich kann und will es erst gar nicht versuchen zu erfassen oder auch nur zu beschreiben.

Der letzte Song in Bournemouth ist »Every Grain of Sand« (1981). Dankbarkeit für jedes Sandkorn. Im Song, in der Stimme, im empathischen Spiel der Band, im Publikum. Und Dylan hängt, so genial, weil so direkt, das einzige Mundharmonikasolo des Abends an, wie 1962, so 2022. Feuchte Augen und Taschentücher rundum, als das Saallicht angeht.

Die Fahrt und das Konzert hätten sich alleine schon für diese Momente gelohnt, in denen Bob Dylan dann einfach mit seiner Band an der Rampe steht. All das, was vorher war, in 100 Minuten, in 60 Jahren und, ja: in so ziemlich der gesamten Musik- und Erzähltradition, bündelt sich in diesem Bild.

»Are you going to see Bob?«