Wumms des Tages: Christine Lambrecht

Christine Lambrecht

Das Gläschen Schampus zum Vorglühen ist geschlürft, der Raclettekäse köchelt noch, da fällt dem Alexander ein: »Mensch, Mama, dein Social-Media-Silvestergruß!« Verflixte Axt, selbst die Strack-Zimmermann hatte sich am Mittag schon grienend vor schneebedeckten Wipfeln präsentiert. »Ham wa gleich, draußen vorm Stalinbau mit ordentlich Böllerwumms, das macht was her.«

Keiner weiß natürlich, wie das Küchenkabinett Christine Lambrechts die Öffentlichkeitsarbeit der Kriegsministerin erledigt und ob ihr Sohnemann, der sonst eher für Eigen-PR im Bundeswehr-Heli sorgt, am Silvesterabend wieder mal embedded war. Doch ihren Berliner Standortvorteil nutzte sie. Während andere Regierungspolitiker und solche, die es werden wollen, in den Villenvierteln des Grunewalds oder des totsanierten Potsdams alles andere als Action vor der Tür haben, liegt am Frankfurter Tor das, was Boulevardzeitungen angesichts der nahen Rigaer Straße gern als »Kiez der Angst« diffamieren. Der verspricht Schützengrabenatmo plus Street Credibility. Beides hat Christine Lambrecht bitter nötig, um 2023 abzugehen wie ’ne V 1.

Gesagt, getan. Die Raketen pfiffen über die Kreuzung, die Knaller rummsten um die Ecke, und die Ministerin sagte was von Europa, Krieg und Dankeschön ins Handyobjektiv. War schwer zu verstehen, aber wer will schon Neujahrsfloskeln hören. Ab damit ins Netz. Pünktlich zum neuen Jahr baute sich dann nach und nach ein Tsunami an Reaktionen auf, so dass sich am Montag selbst die Sprecherin der Bundesregierung genötigt sah, den Vorgang nicht zu kommentieren. Und die Strack-Zimmermann wurde fast grün vor Neid, mäkelte rum (»Setting etwas unglücklich«) und wollte nur nicht für noch mehr Klickzahlen sorgen (»Mehr möchte ich dazu nicht sagen«). Christine Lambrecht hat alles richtig gemacht, die Scheinwerfer waren nur auf sie gerichtet. Keiner ist gemeiner als der Friedrichshainer.