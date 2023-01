Blutiger Start

REUTERS/Yevhen Titov Auch an den Feiertagen kein Einhalten im Krieg: Ukrainischer Panzer im Donbass (30.12.2022)

Der Neujahrstag wurde in der Ukraine so wie seit acht Jahren begangen: Fast 400 Artilleriegranaten feuerte Kiews Armee innerhalb von 24 Stunden auf fünf Siedlungen bei Donezk. Ein Zivilist wurde getötet, 28 Häuser und 19 zivile Infrastruktureinrichtungen wurden beschädigt, dpa meldete allein den Beschuss von »Besatzern«. Da der 1. Januar auch der Geburtstag des Faschistenführers Stepan Bandera ist, fand trotz angeblich erheblichen russischen Beschusses der traditionelle Fackelmarsch seiner Verehrer in der Hauptstadt statt. Der Vorgänger des jetzigen Präsidenten, Dollar-Milliardär Petro Poroschenko, stimmte zusammen mit Soldaten in Cherson das Lied »Batko nasch – Bandera« (Unser Vater ist Bandera) an. Das war die Hymne der Armee des ukrainischen »Führers« im Zweiten Weltkrieg – eine einheimische Ausgabe des Horst-Wessel-Liedes. Im Text heißt es u. a.: »Und wir haben nicht in Eintracht mit den Moskalis gelebt … Die Moskalis liefen davon, verloren ihre Sandalen, und unsere haben sie erschossen.« Mit »Moskalis« werden in Osteuropa herabsetzend Russen bezeichnet. Auch die Bandera-Feierlichkeiten tauchten nicht in westlichen Medien auf. Laut Bündnis 90/Die Grünen hat es in der Ukraine nie Faschisten gegeben, seit Peter dem Großen nur Völkermord durch Russen.

Die Moral für den Krieg des Westens gegen Russland ist in Kiew also hoch, weswegen – wie es am Heldengedenktag hieß – der Sieg kurz bevorsteht. Selbst die Freunde der Kiewer Herrschaftsclique im Westen zweifeln. Die Debatte über Verhandeln oder Waffenliefern in Berlin zeigte am Montag: Selbst ein NATO-Schlachtross wie General a. D. Hans-Lothar Domröse kündigt angesichts des Stellungskrieges, der Blitzsiegpläne zunichte machte, nun einen Waffenstillstand an. Die SPD schickt Berlins Exbürgermeister Michael Müller ins ARD-»Morgenmagazin«, um Annalena Baerbock anzuzählen: »Es wäre gut, wenn auch das Außenministerium verstehen würde, dass man jenseits von Putin Gesprächskontakte und -kanäle braucht.« Waffen will aber auch Müller an Kiew liefern, nur keine »Leopard-2«. Ein plausibles Ziel plauderte wiederum der Sicherheitsexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Andras Racz, aus. Er erinnerte daran, dass schon mit den Minsk-Abkommen von 2014 und 2015 mehrmals ein Waffenstillstand vereinbart worden war. Die Intensität der Kämpfe habe damals abgenommen. Seine Vorhersage lautet daher: In einem Jahr wird es wieder ein begrenzter Krieg sein.

Das ist unwahrscheinlich: Die Kriegführung wird in Washington festgelegt, und Russland wurde von Merkel, Poroschenko und Selenskij getäuscht. Eine Voraussetzung wäre, den Krieg Kiews gegen die »Moskalis« im Donbass und den Faschistenkult zur Kenntnis zu nehmen – es muss ja nicht gleich »Entmilitarisierung« und »Entnazifizierung« heißen. Sonst wird der Start ins neue Jahr in zwölf Monaten ebenso blutig sein wie an diesem 1. Januar.