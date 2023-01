»Die Grünen wollen sich wohl alle Türen offenhalten«

Bernd Thissen/dpa Aktivisten diskutieren am Düsseldorfer Flughafen mit Polizisten, die Afghanen nach Kabul abschieben (2017)

In Düsseldorf soll ein Abschiebegefängnisses gebaut werden. Bei dem Verfahren fehle es an Transparenz, kritisieren Sie. Worum genau geht es?

Im September 2021 wurden Pläne der NRW-Landesregierung bekannt, in der Nähe zum Düsseldorfer Flughafen einen sogenannten Ausreisegewahrsam mit 25 Plätzen bauen zu wollen. Daraufhin haben wir uns in einem Bündnis zusammengeschlossen, um deutlich zu machen, dass ein relevanter Teil der Zivilgesellschaft gegen ein solches Vorhaben ist. Zudem fordern wir grundsätzlich die Abschaffung der Abschiebehaft.

Anders als bei dieser reicht für die Anordnung des Ausreisegewahrsams, dass die Ausreisefrist mehr als 30 Tage abgelaufen ist. Er muss laut Gesetz im Transitbereich oder in der Nähe eines Flughafens angesiedelt sein. Der Abschiebeknast in Büren – mit Platz für 175 Männer der größte in Deutschland – sowie das Abschiebegefängnis in Ingelheim in Rheinland-Pfalz, in dem Frauen aus NRW inhaftiert werden, sind beide zu weit vom Flughafen Düsseldorf entfernt.

25 Plätze – das klingt nicht nach einer großen Einrichtung.

Das mag so sein. Aber mit einer maximalen Haftdauer von zehn Tagen könnten dort pro Jahr fast tausend Personen eingesperrt werden. Die Erfahrung aus Hamburg zeigt, dass die Plätze wohl nahezu dauerhaft belegt sein werden. Zudem ist durch die vergleichsweise geringen Inhaftierungshürden ein größerer Personenkreis betroffen, potentiell auch Frauen und Kinder. Ein Knast auf dem Flughafengelände wird zudem den Abschiebevorgang selbst noch »unsichtbarer« machen: Wer erfährt dann noch von Gewalt gegenüber den Eingesperrten, von deren Verzweiflung oder von Selbstverletzungen bis hin zu Suiziden?

Wie sind Sie bislang an Informationen zum Planungsstand gelangt?

Im Koalitionsvertrag der seit 2022 amtierenden CDU-Grünen-Regierung steht kein Wort zum von der Vorgängerregierung geplanten Vorhaben. War es damals bereits kaum möglich, an Informationen zu dem geplanten Bau zu gelangen, ist es mit »Schwarz-Grün« nicht besser geworden. Unsere Vermutung ist, dass die Grünen in NRW sich alle Türen offenhalten und es sich nicht mit dem Koalitionspartner CDU verscherzen wollen.

Wir haben es auch mit Anfragen über die Plattform »Frag den Staat« versucht, doch das für Flucht und Integration zuständige, Grünen-geführte Ministerium verweigerte die Herausgabe der angefragten Informationen mit dem Hinweis auf laufende Entscheidungsprozesse.

Ist die Landesregierung nicht dazu verpflichtet, Auskunft zu erteilen?

Zumindest müssten die Dokumente vorgelegt werden, die auf den Entscheidungsprozess der Behörde keinen unmittelbaren Einfluss haben. Dazu gehören laut der Landesbeauftragten für Informationsfreiheit beispielsweise Vermerke über Ortsbesichtigungen. Dass solche stattgefunden haben, ergibt sich aus den Angaben des vormaligen Ministers Joachim Stamp von der FDP.

Sie vermuten, dass eine Entscheidung über den Bau bereits gefallen ist. Wie kommen Sie zu der Annahme?

In den bisherigen Haushalten waren bereits detaillierte Posten für den Ausreisegewahrsam veranschlagt. Auch der Landeshaushaltsplanentwurf 2023 führt die »Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige in Düsseldorf« weiterhin mit 4.137.000 Euro Miete auf und setzt unverändert 1.308.000 Euro für Planstellen an. Lediglich ein Sperrvermerk verweist darauf, dass die Mittel noch zurückgehalten werden. Am 20. Dezember ist der Haushalt verabschiedet worden, er ist aber noch nicht öffentlich einsehbar.

Was sind Ihre weiteren Schritte?

Wir klagen aktuell gegen die Ablehnung unserer Anfrage. Als Bündnis werden wir das Thema des geplanten Abschiebegewahrsams zudem weiterhin in die Öffentlichkeit bringen, mit Aktionen, Lesungen, Infoständen und Berichten in diversen Medien und auf unserer Webseite. Wir werden weitermachen, bis wir erreicht haben, dass dieser Ausreisegewahrsam nicht gebaut wird.