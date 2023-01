Die Pleite abwenden

Lisi Niesner/REUTERS Besonders bei Rettungsstellen und Kinderkliniken zeigen sich die Folgen der Unterfinanzierung des Krankenhauswesens

In einem Brandbrief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnen Ärzteorganisationen vor Klinikinsolvenzen. Die geplante »Krankenhausstrukturreform« könnte zu spät kommen, befürchten Marburger Bund sowie der Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands (VIK). Wegen »explodierender Kosten, Personalmangel und dadurch reduzierte Fallzahlen« steige die Insolvenzgefahr für viele Krankenhäuser, heißt es in dem Schreiben, das der Neuen Osnabrücker Zeitung am Montag vorlag. Nötig seien zusätzliche finanzielle Mittel für die Kliniken, um die drohenden Pleiten abzuwenden. Lauterbachs geplante »Krankenhausstrukturreform« könne nur gelingen, wenn es in der Zwischenzeit nicht zu einem Kliniksterben im großen Stil komme. »Deshalb ist eine Wiederaufnahme der finanziellen Stabilisierungsmaßnahmen der Kliniken durch Bund, Länder und Krankenkassen das Gebot der Stunde«, so die Verbandsvertreter.

Bei dem in dieser Woche anstehenden Treffen des Bundesgesundheitsministers mit den Gesundheitsministern der Länder müsse es ein entsprechendes Signal geben. Bisher geriete wegen der Debatte über Lauterbachs Reformvorschläge »die aktuelle Not der Kliniken in den Hintergrund«. Es sei zwar positiv zu bewerten, dass die »Strukturreform« den Einstieg in ein neues Finanzierungskonzept der Krankenhäuser vorsehe, etwa die Übernahme von Vorhaltekosten, mit denen perspektivisch die Existenz etwa von Kinderintensivstationen oder Rettungsstellen besser abgesichert würde. Doch erfordere die Umsetzung des neuen gestuften Krankenhaussystems Zeit. »Eine finanzwirksame Umsetzung ist aber erst mit langer Vorlaufzeit zu erwarten«, heißt es im Brandbrief. So zeige die seit Wochen andauernde Krise in den Kinderkliniken, welche Folgen die Unterfinanzierung von Teilen der Krankenhauslandschaft habe.

Das seit mehr als zwanzig Jahren geltende Abrechnungssystem »Diagnosis-Related Groups« (DRGs) – oder auch: »Fallpauschalen«-Modell – begünstigt vor allem finanziell lukrative Operationen und Behandlungen, benachteiligt aber pflegeintensive Medizinbereiche wie die Behandlung von Kindern oder von alten Patienten. Entsprechend wurden in diesen Sektoren die Kapazitäten abgebaut. Die seit Wochen anhaltende Infektionswelle bei Neugeborenen und Kleinkindern macht den Mangel an Kinderkliniken, Kinderintensivabteilungen sowie ärztlichem und pflegerischem Fachpersonal für die jüngsten Patienten deutlich.

In ihrem Schreiben an den Bundesgesundheitsminister sagen die Vertreter der Ärzteverbände Lauterbach Unterstützung bei der Umsetzung der »Krankenhausstrukturreform« zu. Gleichzeitig warnen sie vor neuen bürokratischen Belastungen. Vielmehr müsse der bestehende Bürokratieaufwand im Klinikalltag auf das Notwendigste reduziert und generell drastisch gesenkt werden. »Eine Halbierung der Dokumentationslast würde allein im ärztlichen Bereich das Stundenäquivalent von 32.000 Vollzeitstellen für die Patientenversorgung zur Verfügung stellen«, schrieben die beiden Organisationen.

Es ist nicht das erste Warnschreiben an den Bundesgesundheitsminister. Im vergangenen Sommer hatten der Marburger Bund und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Lauterbach zu raschen Reformen im Krankenhausbereich aufgefordert. Anderenfalls drohe eine Einschränkung der Patientenversorgung. Auch damals wiesen die Organisationen bereits auf die dramatische wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser hin, so dass »kurzfristig spürbare Einschränkungen in der Patientenversorgung sowie weitere Belastungen für die Beschäftigten« drohten. Genau so ist es gekommen.