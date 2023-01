Ankaras schwarze Liste

IMAGO/Depo Photos Mit allen Mitteln: Präsident Erdogan verlangt die Auslieferung türkischer Regierungsgegner (Ankara, 8.11.2022)

Die Überreste des letzten Schneefalls schmelzen auf den Straßen von Sollentuna, einem nördlichen Vorort von Stockholm. Hier überschneidet sich das Phänomen der kriminellen Banden, das Schweden erschüttert, mit der historischen Präsenz der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, und einer Vielzahl von Nationalitäten. Alle haben hier seit den 1980er Jahren einen Raum gefunden, in dem sie ihren politischen Projekten Gestalt und Stimme verleihen können.

Heute jedoch wird die Gewissheit, in einem sicheren und demokratischen Land zu leben, durch die Bedingungen in Frage gestellt, die das türkische Regime Schweden auferlegt, seit das nordische Land am 18. Mai seinen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft gestellt hat. Auf dem Verhandlungstisch zwischen Stockholm und Ankara – damit letzteres für die Aufnahme Schwedens in das westliche Kriegsbündnis stimmt – liegt als unabdingbare Voraussetzung die Auslieferung mehrerer kurdischer Bürger, die von der Türkei des »Terrorismus« beschuldigt werden. Kurdische Aktivisten sind jedoch nicht die einzigen, die auf der schwarzen Liste stehen. In den Gesprächen geht es auch um eine Handvoll prominenter türkischer Journalisten, die in Stockholm im Exil leben und beschuldigt werden, der Bewegung von Fethullah Gülen anzugehören, einem in den USA lebenden türkischen Geistlichen, dem vorgeworfen wird, ein Komplott gegen das konservative Regime von Präsident Recep Tayyip Erdogan zu schmieden. Er gilt Ankara auch als Verantwortlicher für den gescheiterten Putschversuch von 2016.

Zwei Namen stechen hervor. Der ehemalige Chefredakteur der Tageszeitung Zaman, Abdullah Bozkurt, und Levent Kenez, ehemaliger Redakteur der Tageszeitung Meydan (beide nach dem Putschversuch geschlossen), haben im Bewusstsein, dass ihr Exil lang sein könnte, »Nordic Monitor« gegründet, ein »auf Geheimdienste, Menschenrechte und nationale Sicherheit spezialisiertes Medienunternehmen«. Seit drei Jahren zieht es den Zorn der türkischen Behörden auf sich, die gegenüber Schweden, dem Land, das 1776 die Pressefreiheit erfand, machtlos sind. Die Nachforschungen von Nordic Monitor speisen sich dabei oft aus internen Dokumenten, die von anonymen Mitarbeitern, die in der Türkei geblieben sind, zugespielt wurden.

In einem Café sitzend, erklärt Kenez, warum er sich entschieden hat, in einem Viertel zu leben, in dem jedes Jahr Menschenleben der Kriminalität zum Opfer fallen, und weiterhin alles zu veröffentlichen, was in einer autoritären und konservativen Türkei, in der die Inhaftierung von Journalisten an der Tagesordnung ist, nicht möglich ist.