Auf den Barrikaden

Henning Kaiser/dpa Feuer und andere Hindernisse: Besetzer des vom Abbaggern bedrohten Dorfes am Montag

Die Anspannung im und um das besetzte, von Räumung und Zerstörung bedrohte Dorf Lützerath wächst. Die konkrete Vorbereitung der Räumung des besetzten Ortes südwestlich von Düsseldorf, der dem Braunkohleabbau des Energiekonzerns RWE weichen soll, habe am Montag begonnen. So sieht es jedenfalls die Initiative »Lützerath bleibt«. Die Polizei sei mit 40 Einsatzfahrzeugen angerückt, um auf das Gelände zu gelangen. In den Häusern halten sich zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten auf, die um den Ort kämpfen wollen. Sollte Lützerath abgebaggert werden, winkt RWE der Zugriff auf rund 280 Millionen Tonnen Kohle.

Ein Polizeisprecher betonte, die Räumung von Lützerath stehe am Montag »noch nicht« an. Es würden allerdings vorbereitende Arbeiten für den geplanten Großeinsatz Mitte Januar ausgeführt. Der offizielle Räumungstermin dürfte auf einen Tag nach dem 10. Januar gelegt werden. Der Energiekonzern RWE sperrte nach eigenen Angaben drei Landstraßen ab. Die Situation war auch am Nachmittag noch angespannt. Die Polizei versuchte mehrfach, ein Holztor am Eingang des Dorfes zu durchbrechen und sich Zugang zu verschaffen, was nach mehreren Versuchen auch gelang.

Mindestens zwei Personen wurden von der Brücke am Dorfeingang »geräumt«. Anschließend kam es zu einem Knüppeleinsatz der Polizei gegen die Gegner der Abbaggerung. Vereinzelt sollen dabei Gegenstände auf die Einsatzkräfte geflogen sein. Danach beruhigte sich die Situation zunächst wieder. Anschließend zog sich die Polizei zurück. Zuvor hatten sich Besetzerinnen und Besetzer hinter einer brennenden Barrikade positioniert. Ein Aktivist hatte seine linke Hand auf der Zufahrtsstraße festgeklebt.

Zeitgleich zum Polizeieinsatz führt RWE rund um Lützerath verschiedene Arbeiten durch, die von der Polizei geschützt werden. Diese hätten den Zweck, schwere Maschinen zu positionieren und Wege nach Lützerath vorzubereiten, erklärte Milena Steinegger, Sprecherin der Initiative »Lützerath bleibt«, im Gespräch mit jW.

Es seien aktuell mehrere hundert Menschen im Dorf, um es zu verteidigen, erklärt Indigo Drau, ebenfalls Initiativensprecherin, gegenüber dieser Zeitung. Menschen, denen das Leben und das Klima wichtiger seien als Profite, sollten schnell nach Lützerath kommen. Aus der Politik habe sich bisher niemand gemeldet. Bisher gebe es lediglich Appelle in verschiedenen Medien, dass die Räumung friedlich ablaufen müsse. Dies sei jedoch gar nicht möglich, da die Räumung ein Akt der Gewalt von seiten der Polizei sei. Mindestens eine Person sei während des Polizeieinsatzes verletzt worden und müsse im Krankenhaus behandelt werden.

Die Initiative erhalte allerdings Solidaritätsschreiben aus aller Welt. Dies zeige, dass der Braunkohleabbau ein globales Problem sei und nicht auf die Bundesrepublik beschränkt. Für den 14. Januar ist eine Großdemons­tration der Klimaschutzbewegung angekündigt. Dann könnte die Räumung bereits begonnen haben, worauf der aktuelle Einsatz hindeutet. Vorher soll noch ein »Aktionstraining« mit über 1.000 Personen auf die Räumung vorbereiten. Die Besetzerinnen und Besetzer rechnen damit, dass sie bis zu sechs Wochen dauern könnte. Wer die Möglichkeit habe, solle jetzt nach Lützerath kommen, appellierte auch »Ende Gelände«-Sprecherin Dina Hamid in einem Video, das in den sozialen Medien verbreitet wurde.