Bald Schicht im Kanal?

HRSchulz/imago »Und ich erzog mir die Sprache zum Bösewicht« – Schriftsteller, Regisseur und Maler Herbert Achternbusch (1938–2022)

Es war zu befürchten. Sollen ARD und ZDF »reformiert« werden, geht es dem Kulturradio an den Kragen und nicht Rosamunde Pilcher. Wo der Interimsintendant der ARD, Tom Buhrow, bei seiner »Privatrede« im November im feinen Hamburger Übersee-Club nur Andeutungen gemacht hat, wurde sein künftiger Nachfolger Kai Gniffke, der derzeitige SWR-Chef, konkreter. In einem wenig beachteten Doppelinterview, das der Spiegel Mitte Dezember mit beiden Rundfunkfunktionären geführt hat, kündigte Gniffke an: »Wir werden ab kommendem Jahr Kompetenzen bündeln. (…) Nicht jeder Sender wird noch 24 Stunden am Tag eine eigene Kulturwelle betreiben.« Gniffke sieht’s offenbar sportlich. »Ich werde beim SWR mit gutem Beispiel vorangehen. Wir prüfen gerade, eine Hörfunkwelle ins Digitale umzuschichten.« Vor Protesten scheint ihm nicht bange zu sein. »Wenn wir das tun, wird es Halligalli geben. Trotzdem werden wir das durchziehen.« Seine Siegesgewissheit speist sich wohl aus der Erfahrung mit den DDR-Sendern vor 30 Jahren; als die »reformiert« und »umgeschichtet« wurden, war bald Schicht im Schacht.

Sichten wir zunächst in den Kulturwellen die Schichten, die zu heben in dieser Woche lohnen könnte: Im ­Feature »Requiem für eine Stadt« wird den Spuren von Hubert Selby in New York gefolgt (Di., 20.04 Uhr, NDR Kultur). Gleichzeitig bietet der Deutschlandfunk ein Hörspiel des vor 30 Jahren »umgeschichteten« Rundfunks der DDR, Puschkins »Dubrowski«, eine Regiearbeit von Joachim Staritz aus dem Jahr 1985 (Di., 20.10 Uhr). Mit dem unlängst verstorbenen Wolfgang Kohlhaase hat Renata Schmidtkunz vor zwei Jahren ein ausführliches Gespräch für den ORF geführt, das dieser am Donnerstag in »Filmemachen ist eine gesellige Angelegenheit« wiederholt (Do., 21 Uhr, Ö 1).

Viele US-Bürger suchen von Kulturradios unbedrängt Zuflucht und Allmacht im Jesus-Wahn und erwarten das baldige Armageddon, ein Weltenende mit Massaker an den pösen Ungläubigen. Tom Schimmeck berichtet in »Dein Reich komme, unser Wille ­geschehe« (DLF 2022, Fr., 20.05 Uhr). Das Wiener Radio Orange beantwortet in der Reihe »Sound oft the City« die Frage »Was ist denn City Pop?« Die Antworten klingen japanisch und werden von DJ Haraiso a. k. a. ­はらい そ aufgelegt (Sa., 13 Uhr, Orange 94,0). Die nächste Frage ist ein Hörspiel: »Herr Achternbusch, wie heißen Sie?« Andreas Ammer montiert Töne des Meisters aus Lesungen und Gesprächen und Texte der unveröffentlichten Autobiographie, deren Kopien nur enge Freunde wie der Freejazzer Günter »­Baby« Sommer bekommen haben, was zu hören sein wird (BR 2023, Ursendung, Sa., 15.05 Uhr, Bayern 2).

Da noch nicht gleichgeschaltet, senden die deutschen Kulturwellen inklusive Ö 1 an diesem Samstag abend vier Opern aus großen Häusern. Genannt seien Händels »Alcina«, aufgenommen am 22. November im Londoner Royal Opera House (Sa., 20.04 Uhr, SR 2), und »La Wally« von Alfredo Catalani, die Orchester und Chor des Bayerischen Rundfunks im April im Münchner Prinzregententheater aufgeführt haben (Sa., 20.04 Uhr, HR 2 Kultur). Ein gewaltiges Hörstück bietet der »Rückblick auf 100 Tage Radiokunst in Esch«, nämlich eine ­ultrakomprimierte Collage aus einhundert 22-Stunden-Sendungen, die Künstler aus aller Welt im Sommer beim luxemburgischen Radio ARA produziert haben (So., 22.05 Uhr, Ö 1). Schließlich beginnt zu Wochenbeginn die zwölfteilige Lesung von »Ein simpler Eingriff«, dem jüngsten Roman von Yael Inokai, eingesprochen von Lisa Hrdina (Mo., 15.30 Uhr, SWR 2). Anybody in for Halligalli bei Gniffke?