Neu erschienen

Friedensforum

Das Schwerpunktthema im neuen Heft der Zeitschrift Friedensforum lautet »Vereinigte Staaten – Frieden und Krieg«. Joseph Gerson schreibt über die »Ukraine und die Nationale Sicherheitsstrategie der USA«. Diese Strategie spiegele den Willen der »US-Elite« wider, China »einzudämmen« und »im Wettbewerb zu übertreffen«, während Russland »eingeschränkt« wird; mit ihr ­würden die Prioritäten von Barack Obama und Donald Trump aktualisiert und überarbeitet. Regina Hagen schreibt über die aktuelle Atomwaffendoktrin der Vereinigten Staaten. Otmar Steinbicker fragt sich, ob die Strategen in Washington daran arbeiten, einen Atomkrieg führbar zu machen – Forderungen wie die, den Blick zurück in die 1950er Jahre zu richten, müssten ein »Alarmruf für die Weltgemeinschaft sein«. Christopher Ney blickt zurück auf die Arbeit der War Resisters League (WRL), die dieses Jahr im Oktober 100 Jahre alt wird. Außerdem: Bernhard Trautvetter mit einem Rückblick auf Aktionen der Friedensbewegung im Herbst 2022, Rudi Friedrich über Kriegsdienstverweigerung in Russland, in der Ukraine und in Belarus, Martin Köhler über die große Friedensdemonstration am 5. November in Rom. (jW)

Friedensforum. Zeitschrift der Friedensbewegung, Jg. 36, Nr. 1/­ 2023, 47 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Netzwerk Friedens­kooperative, Mackestr. 30, 53111 Bonn, E-Mail: friekoop@­friedenskooperative.de

Sozialismus

Im Januarheft der Zeitschrift Sozialismus schreibt Bernhard Sander über »Sand im Getriebe des deutsch-französischen Motors«. Wolfgang Müller analysiert die US-Sanktionen gegen China. Der »Wirtschaftskrieg vor allem der USA gegen China« gehe auch nach dem Gespräch zwischen den Präsidenten Biden und Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels auf Bali weiter – im Oktober 2022 hat Biden ein Verbot ausgesprochen, China mit modernsten Chips bzw. mit Anlagen zur Herstellung solcher Chips zu beliefern. Das richte sich faktisch gegen alle Länder, die in der Chipindustrie eine Rolle spielen, und sei nichts anderes als der Versuch, Chinas weitere Entwicklung zu stoppen. Alban Werner beschreibt die Linkspartei als eine »Partei in schrittweiser Auflösung«, Friedrich Steinfeld untersucht die »Folgen gescheiterter Transformationsprozesse«. (jW)

Sozialismus, Jg. 50/Nr. 1, 61 Seiten, 9 Euro, ­Bezug: Sost e. V. (Redaktion ­Sozialismus), St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, E-Mail:­ abo@­sozialismus.de