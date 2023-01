Christian-Ditsch.de Ossietzky-Stand auf der XXII. Rosa-Luxemburg-Konferenz (Berlin, 14.1.2017)

In den letzten Tagen des Jahres 2022 ist die Jubiläumsausgabe der vor 25 Jahren von Eckart Spoo (1936–2016) gegründeten Zeitschrift Ossietzky herausgekommen. Mitherausgeberin Daniela Dahn betont in ihrem Rückblick, dass das zweiwöchentlich erscheinende Blatt, das sich in die Nachfolge der 1993 in juristischen Auseinandersetzungen um Titelrechte untergegangenen Weltbühne stellt, zu einer konstanten Größe entwickelt habe und gerade bei jüngeren Lesern leichte Zugewinne verzeichne. Die Zeitschrift habe »in Zeiten einer sich seit Jahren abzeichnenden und nunmehr unübersehbaren Selbstgleichschaltung der großen Blätter ihren selbstbewussten, wenn auch bescheidenen Platz im linken, sachlich belegten Widerspruch gefunden«.

Auch das Vorbild Weltbühne »hatte nie eine Riesenauflage (gemessen an den Großen, gemessen an uns schon)«, so Dahn. Das damalige Wochenblatt hatte in der DDR eine Auflage von 170.000 Exemplaren und war in der Weimarer Republik »die bekannteste politische Zeitschrift«: »Da haben wir für die nächsten 25 Jahre noch ein Ziel vor den Augen.« Trotz der »veränderten politischen und intellektuellen Kräfteverhältnisse«.

Auf »ein Vierteljahrhundert Gegenöffentlichkeit« blickt Rolf Gössner zurück. Von Anfang an sei es darum gegangen, »gegen ökonomische, politische und militärische Herrschaftsansprüche anzuschreiben, internationale Zusammenhänge auszuleuchten und historische Hintergründe sichtbar zu machen«. Er erinnert auch daran, dass Spoo 2014 vor dem ARD-Hauptstadtstudio sagte: »Die Informationen, die Sie uns aus der Ukraine liefern, sind einseitig, parteiisch, unwahr oder halbwahr, was noch gefährlicher ist.« (jW)