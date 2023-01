Gesellschaftliche Aufgabe

imago images / Frank Sorge Produktion für den Markt? Arbeiterinnen in der Spirituosenfabrik VEB Bramsch in Dresden (27.8.1958)

Die Modelle über eine postkapitalistische Wirtschaftsordnung unterscheiden sich stark voneinander. Zu den umstrittenen Schlüsselfragen gehört das Verhältnis von Plan und Markt. Die einen argumentieren, das anzustrebende Ideal müsse eine zentral geplante und gesteuerte Ordnung sein, die auf computergestützten Arbeitszeitrechnungen beruht. Die höchstentwickelte Volkswirtschaft komme ganz ohne Markt, Preis und Geld aus.

Andere, zu denen Albert F. Reiterer gehört, sehen in einer »sozialistischen Marktwirtschaft« den (Aus)Weg, in der zentrale und dezentrale Planung gerade unter »Ausnutzung« der Marktkategorien effektiv miteinander verbunden werden. Der »Marktsozialismus« wird mitunter als ein notwendiges temporäres Durchgangsstadium zu einer höheren Phase der Produktionsweise aufgefasst. In einer dritten Vision hätten Planung und Markt gleichermaßen ausgespielt. Sharing Economy in »kollaborativen« Commons – demokratisch verwaltete Selbstversorgungswirtschaften und kostenlose Tauschringe – orientierten unmittelbar auf die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Wert und Preis, Profit und Geld und damit der Markt hätten ausgedient, aber auch zentrale Pläne und hierarchische Planungsabläufe seien unnötig.

Reiterers Buch ordnet sich ein in eine umfangreiche, im deutschen Sprachraum aber derzeit kaum geführte Debatte. Der Autor hält die zentrale volkswirtschaftliche Planung für notwendig, warnt aber zugleich vor ihren Gefahren. In einer zentralen Planung werde das Problem der Herrschafts- und Machtausübung »um eine Qualität akuter als bei jedem Markt«. Den entscheidenden Punkt sieht er darin zu klären, wie die Planung, die per se kein Sozialismus sei – es sei ein grober Irrtum Lenins gewesen, den Planungsaspekt für die »Hauptstruktur« des Sozialismus zu halten – und auch keinen Gegensatz zum Markt darstelle, mit der politischen und individuellen Selbstbestimmung der Menschen verbunden werden könne. Eine Verdrängung der Märkte für Konsumgüter und für Arbeitskräfte, die auch in den sozialistischen Ländern des 20. Jahrhunderts existiert hätten, sei in modernen Gesellschaften nicht vorstellbar: »Sie liefe bei den Konsumgütern auf ein umfassendes Rationierungssystem und bei der Arbeitskraft auf systematische Zwangsarbeit hinaus.«

Reiterer will keine endgültige und abschließende Lösung anbieten. Die Stärke des Buches ist die theoriegeschichtliche Verknüpfung und Verankerung des Themas. Er lässt namhafte Autoren von der Antike über das Mittelalter bis hin zur aktuellen Planungsdebatte der Gegenwart Revue passieren, die Erwähnenswertes zum Problem beigesteuert haben. An der aktuellen Debatte kritisiert er den Hang zum Technokratismus und einen angeblichen ökonomistischen Reduktionismus, welcher jeden Konflikt von einem Klassengegensatz ableite. Für ihn ist die Planung – keineswegs nur die Wirtschaftsplanung – keine technokratische, sondern eine politische und gesellschaftlich-historische Aufgabe. Eine bewusste Lenkung sei die einzige Möglichkeit, die Gesellschaft »menschenwürdig für alle zu gestalten«.

Der erste Teil des Buches enthält Überlegungen zur Entwicklung des politischen und wirtschaftlichen Systems in den »realsozialistischen« Ländern. Diese seien nicht an mangelnder Leistungsfähigkeit zugrunde gegangen, »obwohl sich eine solche Leistungsschwäche massiv andeutete«. Ein Grund sei gewesen, dass das politisch-soziale System »nahezu ausschließlich auf Kontrolle und Disziplinierung von oben« beruht habe. Aber auch der jugoslawische »Marktsozialismus«, der im Kern eine »Arbeiterselbstverwaltung« sein sollte, sei ebenso gescheitert wie die Modelle des »demokratischen Zentralismus« sowjetischer Prägung.

Anschließend setzt sich Reiterer mit den Ansichten von Planungsbefürworten und Planungsgegnern gleichermaßen auseinander. Im abschließenden dritten Teil präsentiert der Autor grundsätzliche Überlegungen zu Plan und Markt. Die wesentliche Frage sei, wie die Selbstbestimmung, ein wesentliches sozialistisches Anliegen, mit der zentralgesteuerten und geplanten Großorganisation verknüpft werden könne, ein Widerspruch, der stets aufs neue gelöst werden müsse. Planung bedeute Herrschaft und Ausübung von Macht, aber eben auch den Versuch der Menschen, »ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen«. Wer Herrschaft kritisch betrachtet, müsse »auch an Planung mit erheblicher Vorsicht herangehen«.

Zuteilende Planung bewirke durch eine direkte Unterordnung unter einen obersten Willen eine wesentlich stärkere Entfremdung als jede Form von Markt mit Geldbeziehungen. Es sei eine Illusion zu glauben, die Planung könne »die Selbstregulierung von Gesellschaft ausschalten«. Ein Widerspruch werde in »der Linken« tabuisiert: der Widerspruch zwischen der individuellen Identität bzw. den Einzelinteressen einer Person und einer gesellschaftlich-politisch angestrebten (»optimalen«) Entwicklung. In einer sozialistischen Gesellschaft, »deren politisches System demokratischen Grundanforderungen genügt«, müssten politische Kontrolle und Steuerung der Wirtschaft somit den Markt gestalten. Ersetzen könnten sie ihn nicht. Die Planung bezwecke, andere als die bisherigen Ziele vorzugeben, andere Präferenzen zu setzen, als sie sich aus dem »Markt« ergeben.

Reiterers Buch wirft Licht auf Probleme, über die weiter nachgedacht werden sollte. Der Autor gibt viele Anregungen für die Debatte, will aber selbst keine definitiven Antworten geben. Trotz einiger Fragen, die das Buch offen lässt, kann der Schlussfolgerung uneingeschränkt zugestimmt werden: Planung besteht wie jede Politik »aus der Steuerung und Regulierung von Konflikten und Widersprüchen. Sie ist notwendig, um die Voraussetzungen für ein lebenswertes Leben aller Menschen zu schaffen. Sie muss aber dem Einzelmenschen ein möglichst hohes Maß an Entscheidungen überlassen.« Jedem, der sich für die Zusammenhänge zwischen Planung und Markt interessiert, sei die kenntnisreiche Schrift empfohlen.