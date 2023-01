»43. Jahrestag des feigen Mords an Celalettin Kesim«. Kundgebung. Damals wie heute morden Faschisten mit Rückendeckung der kapitalistischen Staaten und des Kriegsbündnisses NATO: in der Türkei, in der Bundesrepublik, in der Ukraine. Deshalb halten wir das Gedenken an Celalettin Kesim wach. Es gilt, den Widerstand gegen die zunehmende faschistische Gefahr gemeinsam zu organisieren. Gemeinsam gegen Militarisierung nach außen und innen, gegen Kriegshetze und Aufrüstung, gegen Geschichtsrevisionismus und Überwachung! Donnerstag, 5.1., 17 Uhr. Ort: Celalettin-Kesim-Gedenkstele am Kottbusser Tor, Berlin. Veranstalter: Türkische Kommunistische Partei sowie DKP und SDAJ Berlin

»Es geht darum, den Frieden zu gewinnen – nicht den Krieg«. Vortrag und Diskussion mit Michael von der Schulenburg, ehemaliger UN- und OSZE-Diplomat. General Mark Milley, Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs der Streitkräfte der USA, erklärte, dass der Winter eine Gelegenheit bieten könnte, Verhandlungen mit Russland aufzunehmen. Warum nicht? Diejenigen, die auf einen Sieg in der Ukraine gegen Russland setzen, müssen Fragen beantworten: Ist ein militärischer Sieg gegen eine Atommacht überhaupt möglich? Und: Würde eine militärische Lösung einen Frieden bringen oder nur den Boden für den nächsten Konflikt bereiten? Freitag, 6.1., 18 Uhr. Ort: Kiezraum auf dem Dragonerareal, Mehringdamm (hinter dem Parkplatz hinter dem Finanzamt, Einmündung der Obentrautstraße), Berlin. Veranstalter: Bezirksgruppen der VVN-BdA, AG Frieden der GEW, Friko Berlin